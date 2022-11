Afrique: Mondial 2022 - Match nul et vierge entre la Tunisie et le Danemark

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Obligé de reculer face à la pression danoise, la Tunisie subit et passe tout prêt du danger à la 69e minute. Sur une jolie passe dans l'axe d'Andreas Christensen pour Christian Eriksen, le joueur de Manchester United remonte le ballon et arme une lourde frappe vers la droite du but. Aymen Dahmen repousse des poings en corner. Le corner est frappé sur la droite par Eriksen vers le second poteau où Andreas Christensen remise de la tête vers la droite du but. Andreas Cornelius dévie de la tête sur le poteau droit alors que le but était grand ouvert. La Tunisie est sauvée de justesse et va continuer de subir sans céder jusqu'au coup de sifflet final.

Deux minutes plus tard, Kasper Dolberg dévie de la tête un centre fort sur la gauche de Mikkel Damsgaard au premier poteau. Mais le ballon est trop croisé et passe à droite du but d'Aymen Dahmen.

Au retour des vestiaires, le match reprend avec la même intensité et animation. Cette fois, ce sont les Danois qui se montrent plus dangereux. A la 55e minute, Christian Eriksen trouve sur la droite de la surface Mikkel Damsgaard dont le centre fort devant le but est repoussé par Aymen Dahmen. Le ballon revient au point de penalty où Joakim Mæhle est contré. Cela revient ensuite sur Andreas Skov Olsen qui loge le ballon sur la gauche du but. Le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu.

Quatre minute plus tard, c'est Issam Jebali qui manque d'ouvrir le score pour les Aigles. Sur un joli ballon glissé sur la droite de la surface danoise, il arme un piqué vers le but danois. Kasper Schmeichel dévie à droite de son but.

Lancé en profondeur sur la droite dans le dos de la défense danoise qui était bien alignée, Issam Jebali rentre dans la surface et surprend Kasper Schmeichel d'un tir croisé sur la gauche du but. Le but est logiquement refusé pour hors-jeu.

