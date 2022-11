Afrique: Maroc - Après la crise, la surprise ?

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Leur deuxième participation reste la plus mémorable. En 1986, Abdelkrim Merry, Aziz Bouderbala et consorts ont battu le Portugal (3-1) après avoir tenu la Pologne (0-0) et l'Angleterre (0-0) en échec. Qualifiés pour le deuxième tour, ils se sont inclinés sur la plus petite des marges devant la RFA en huitièmes de finale.

L'ailier d'Angers a été le meilleur buteur du Maroc lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec trois réalisations. Il a récemment pris une place plus importante en sélection et il est peu probable qu'il disparaisse des tablettes de Regragui, qui le sait capable de créer du jeu à partir de rien.

Si Achraf Hakimi est le joueur marocain le plus connu, Sofiane Boufal est, lui, considéré comme le plus habile. Capable de moments de pure magie dans le dernier tiers du terrain, spécialiste des duels, il ajoute une touche de génie aux performances de son équipe.

Hakimi, qui fêtera ses 24 ans à la veille du tournoi, possède une large expérience internationale et a notamment participé à Russie 2018. Ses coéquipiers comptent sur ses déboulés fulgurants dans le couloir droit et son adresse sur coups de pied arrêtés pour faire la différence.

L'entraîneur fait face à deux principaux problèmes : la maladresse devant les cages et les forfaits sur blessure de ses défenseurs clés. La sélection nord-africaine souffre depuis déjà quelque temps de l'absence d'un buteur efficace. Youssef En Nesyri traverse notamment une mauvaise passe et peine à retrouver sa verve offensive.

Lors de leur succès face au Chili, les Lions de l'Atlas ont proposé un football audacieux et imposé leur domination grâce à des joueurs techniques, tels Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal et Selim Amallah dans l'entrejeu et en attaque.

Opposé en amical au Chili (2-0) et au Paraguay (0-0) lors de ses deux premiers matches sur le banc, il a opté pour un dispositif offensif en 4-3-3. Il a encouragé ses hommes à se projeter vers l'avant, à presser dans le camp adverse en s'appuyant sur les arrières Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui. Il a également demandé à son équipe de faire bloc au milieu de terrain et de fermer le jeu dès la perte de balle.

Walid Regragui a fait preuve d'une certaine flexibilité en matière de tactique et de philosophie tout au long de sa carrière d'entraîneur. Lors de son récent passage au Wydad, il est toutefois apparu comme un technicien relativement conservateur qui accordait plus d'importance aux résultats qu'aux performances. Mais il sait se montrer à la hauteur des enjeux, comme son équipe l'a prouvé contre Al-Ahly en finale de la Ligue des champions africaine en mai dernier (victoire 2-0).

Si l'on regarde le bon côté des choses, les joueurs semblent avoir retrouvé optimisme et confiance quelques semaines avant Qatar 2022. Les supporters ont également accueilli le nouvel entraîneur à bras ouverts. Walid Regragui a pris la barre dans le sillage de ses récents succès aux commandes du Wydad, club avec lequel il vient de remporter le championnat du Maroc 2021/2022 et la Ligue des champions de la CAF.

Si en apparence, tout semblait au beau fixe, la réalité était moins réjouissante. Une ambiance tendue entourait l'équipe et le mécontentement du public a atteint son paroxysme quand Vahid Halilhodžić a écarté certaines des stars du pays, dont Hakim Ziyech, le milieu de Chelsea, et Noussair Mazraoui, l'arrière du Bayern Munich. Les supporters reprochaient en outre au Bosnien son style de jeu, qu'ils jugeaient terne et prévisible.

Le Maroc est ainsi la seule formation à avoir enregistré un sans-faute lors de la deuxième phase de la compétition préliminaire, en remportant ses six matches contre la Guinée, la Guinée-Bissau et le Soudan. Confronté à la RD Congo au troisième tour, il s'est aisément imposé 5-2 sur l'ensemble des deux manches.

