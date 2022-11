Afrique: Mondial 2022 - Zlatko Dalic, sélectionneur de la Croatie : " Le Maroc est une grande équipe "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Le Maroc est une grande équipe Ils sont bien organisés. Ils ont de grands joueurs à tous les postes. Je ne veux pas commenter leur décision de changer d'entraîneur. Halilhodžić est un excellent entraîneur, mais c'est leur affaire. Nous sommes prêts. La compo ? On a choisi la meilleure compo en termes d'énergie et d'expérience. On a plus de doutes, les gars connaissent la compo. On a l'expérience et l'énergie, et on a un bon mélange. Un match difficile nous attend. Je sais que le Maroc sera particulièrement motivé et qu'ils auront beaucoup de supporters. Nous sommes prudents et pleins de respect. Nous devons être au niveau maximum. Il n'y a pas d'adversaire facile ici. Nous apprécions le Maroc " a déclaré le sélectionneur croate

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

