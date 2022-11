Afrique: La Tunisie obtient le match nul contre le Danemark

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

À la 69e minute Aymen Dahmen a sorti le grand jeu pour arrêter la frappe de Christian Eriksen d'une superbe parade main opposée. Quelques instants plus tard, Andreas Cornelius, hésitant entre la tête et le pied, a trouvé le poteau du but tunisien.

Les supporters tunisiens se sont faits une dernière frayeur quand l'arbitre de la rencontre a eu recours à la VAR pour un possible penalty. Comme en 2006, la Tunisie débute la Coupe du Monde par un match nul et entretient l'espoir d'une première qualification pour les huitièmes de finale.

Le Danemark et la Tunisie se quittent sur un score nul et vierge (0-0)

