Afrique: Mondial 2022 - La Tunisie, " une équipe coriace " selon le sélectionneur du Danemark

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Nous affronterons une équipe coriace et qui bénéficiera du soutien de milliers de fans. Nous avons toutefois l'habitude de jouer dans des stades archi pleins et ce sera un argument de plus pour nos joueurs de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Notre rêve est de gagner quelque chose. Quand on participe à un tournoi, on veut toujours gagner. Sommes-nous les favoris ? Non, bien sûr. Mais on peut battre n'importe quelle équipe sur un match, je crois que nous l'avons montré au cours des derniers mois. Nous avons un groupe de joueurs de qualité, nous avons confiance en nous. Il faut rêver en grand ", a-t-il dit en conférence de presse.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.