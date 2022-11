Tchad: Plusieurs dizaines de soldats tchadiens tués dans une attaque de Boko Haram

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette attaque est la plus meurtrière depuis celle qui avait fait près d'une centaine de morts il y a deux ans à Bouma. Surtout, elle survient dix jours après une visite de Mahamat Idriss Deby Itno, dans la zone. Au cours de cette visite, le président de la transition avait déclaré que Boko Haram était " sérieusement affaibli ", n'osait plus " attaquer frontalement l'armée " et s'adonnait désormais " au banditisme ", telles que des prises d'otages.

Le bilan est lourd. La présidence évoque une vingtaine de morts et des blessés dans les rangs de l'armée. D'autres sources parlent de plus de 35 tués, ainsi que d'une vingtaine de blessés et de plusieurs soldats portés disparus. Selon ces mêmes sources, les jihadistes ont également tué au moins quatre civils alors qu'ils se repliaient vers leurs repaires. Aucun bilan côté Boko Haram n'était disponible ce soir.

