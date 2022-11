Afrique de l'Est: Sommet de Luanda sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC - C'est la sincérité qui manque le plus

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'on ne peut pas, en effet, comprendre que ce pays qui est le plus riche et le plus géant de la région, ne puisse pas disposer de ressources financières et humaines suffisantes pour mettre sur pied une armée qui soit capable de défendre sa souveraineté face à des groupes armés, fussent-ils soutenus par des Etats voisins qui brillent d'ailleurs par leur petite taille. Il y a manifestement là des leçons à tirer si ce pays ne veut pas demeurer éternellement un géant aux pieds d'argile.

C'est une véritable tragédie humaine qui se joue au Nord-Kivu et la situation est d'autant plus grave que l'accès de cette zone aux agences humanitaires, n'est pas garanti. Et c'est d'ailleurs en raison de cette urgence humanitaire que l'on peut souhaiter que le sommet de Luanda qui précède de quelques jours celui de Nairobi sur la même actualité brûlante, puisse produire au plus vite des effets qui permettront d'atténuer la souffrance des populations. Quant à la RDC qui fait courir tous ces chefs d'Etat, elle devrait tirer leçon de sa malheureuse situation.

En effet, tous les Etats des Grands Lacs ont chacun leur rébellion et il est tout à fait certain que ce volcan, avec ses nombreux cratères, est propice à un embrasement généralisé en raison de la facilité de la circulation des armes des bandes armées. En attendant donc que les efforts diplomatiques permettent de retrouver le sentier de la paix, il faut déplorer la situation des populations de l'Est de la RDC qui souffrent depuis des années, de la violence des groupes rebelles.

Il y va de l'intérêt, non seulement de la RDC dont les soldats semblent courber l'échine face à la déferlante du M23, mais aussi de toute la région des Grands Lacs. En effet, on connait toujours où et quand commence l'incendie mais l'on ne sait jamais jusqu'où il pourrait aller. Du reste, les chefs d'Etat de la région doivent être pleinement conscients que la crise sécuritaire en RDC, constitue une véritable poudrière qui menace en permanence d'exploser.

Cela dit, si l'on peut se féliciter de ce sommet, il faut se garder de tout optimisme débordant. Car, les rencontres pour désamorcer la bombe du Nord-Kivu, il y en a eu, sans que cela n'impacte la réalité sur le terrain. L'on peut même se risquer à dire que les rencontres se succèdent et se ressemblent, tant elles finissent toujours sur le même constat d'échec. " Quelles sont les causes de ces échecs répétitifs ? " Telle est la question que l'on pourrait se poser. La première explication est que les belligérants et leurs parrains respectifs manquent de sincérité et négocient toujours avec un poignard dans le dos.

L'initiative est d'autant plus louable qu'elle semble soutenue par les chefs d'Etat de la région qui n'ont pas marchandé leur présence pour encourager les frères ennemis à enterrer la hache de guerre. L'on peut d'ailleurs espérer que l'hôte du sommet qui a fini avec les problèmes domestiques avec sa réélection et qui ne compte pas pour du beurre dans cette région tourmentée des Grands lacs, pourra peser de tout son poids pour faire entendre raison aux frères ennemis qui s'étripent sans fin.

En effet, il s'est ouvert, le 23 novembre dernier, un sommet dans la capitale angolaise, Luanda, avec pour objectif de donner un second souffle au processus de médiation cornaqué par le président Joao Lourenço, qui avait connu un coup d'arrêt du fait de l'élection présidentielle en Angola. Prennent part à cette rencontre, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagamé du Rwanda et Evariste Ndayisimiye du Burundi ainsi que le facilitateur de la communauté est-africaine, Uhuru Kenyatta.

La diplomatie s'active pour tenter d'éteindre les braises à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) où la tension reste vive sur la ligne du front, entre les rebelles du M23 et les Forces armées congolaises (FARDC).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.