Afrique Centrale: Luanda - Début d'un sommet pour adopter un Plan d'action pour la paix en RDC

Les deux processus (Luanda et Nairobi) ont une reconnaissance régionale et celle du Conseil de sécurité de l'ONU comme étant d'essence politico-diplomatique et politico-militaire, respectivement, et devraient être mis en œuvre en parallèle dans un régime de complémentarité avec le seul objectif de résoudre le conflit commun entre la RDC et le Rwanda.

Avant la présentation et l'adoption du projet de plan d'action conjoint, proposé par le médiateur angolais, les participants ont été informés de l'évolution des processus à Luanda et Nairobi, dirigés, respectivement, par João Lourenço pour l'UA et Kenyatta pour l'EAC.

L'ordre du jour de la réunion prévoiyait l'adoption d'un Plan d'action conjoint (PAC) pour le règlement du différend dans la région de l'est de la RDC et la normalisation des relations politico-diplomatiques entre les deux pays voisins de la région des Grands Lacs.

La réunion a été convoquée par le Chef de l'État de l'Angola, João Lourenço, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine (UA), pour rechercher les moyens de résoudre la crise qui sévit à la frontière entre la RDC et le Rwanda, depuis la résurgence de la rébellion du 23 mars (M23), dans l'est de la RDC, rapporte l'agence angolaise ANGOP.

Le Président Joâo Lourenco, médiateur désigné par l'UA pour un dialogue entre la RDC et le Rwanda, a réuni, ce mercredi 23 novembre à Luanda, un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région Est de la République Démocratique du Congo

