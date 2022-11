Afrique de l'Ouest: Jean-Claude Kassi Brou – « La BCEAO a toujours su relever les défis aux différentes époques »

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Avant d’indiquer que le financement de nos économies constitue également, une préoccupation majeure. Ce qui va permettre de répondre à la question de savoir comment concilier la nécessité d’une stabilité macroéconomique et monétaire renforcée avec l’impératif du maintien des dépenses sociales essentielles et l’urgence de la relance économique ?

Dans cette même dynamique, le premier ministre du Sénégal oriente les débats vers un des défis de plus en plus complexes, qu’est l’inflation galopante qui, selon lui, constitue le principal facteur d’incertitude sur les perspectives économiques mondiales, et qui est une préoccupation majeure puisqu’elle érode le pouvoir d’achat des ménages et créé un surcoût pour l’investissement.

Devant cet état de fait, le vice-président de la Côte d’Ivoire pense que tous ces bouleversements en plus des chocs exogènes à maitriser, l’adaptation des économies de la région aux changements climatiques et la transition énergétique, nécessitent des financements importants.

De plus, estime l’ex gouverneur de la BCEAO, ces Etats de l’Union abordent tous ces défis de la transformation structurelle au moment où les conditions financières à l’échelle mondiale ne sont guère favorables à la mobilisation des ressources sur les marchés internationaux dans un contexte de hausse des prix et de fortes demandes sociales.

Dans un discours teinté d’émotion, Tiemoko Meyliet Koné, vice-président de la Côte d’Ivoire souligne que la célébration de cet anniversaire intervient à un moment crucial pour nos Etats qui trouvent le besoin de donner une impulsion économique aux réformes en vue de maintenir sur le long terme la dynamique d’une croissance soutenue et cela dans un contexte international et régional difficile.

Ce symposium de Dakar va également plancher sur « Stabilité financière, vulnérabilités et risques émergents » mais aussi « Digitalisation et inclusion financière : quels leviers pour une utilisation accrue des services financiers ? »

Cette assertion du patron de l’institut d’émission est relatée dans un film documentaire qui retrace des pans de l’histoire de la Banque allant de son africanisation et la promotion des cadres à la modernisation des instruments de politique monétaire et des systèmes et moyens de paiement.

