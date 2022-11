Afrique: Mondial 2022 - Satisfait de son équipe, Aliou Cissé se projette sur le match contre l'Equateur

Aliou Cissé est heureux. Et c'est tout à fait normal quand on sait que le Sénégal a battu le Qatar ce vendredi (3-1) et se relance en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Lions s'est satisfait de la prestation de ses joueurs et plus encore de celle d'Edouard Mendy.

" C'était un match difficile, compliqué et très décisif parce que les deux équipes avaient perdu leur premier match. Je crois qu'on a maîtrisé la rencontre en première période, notamment sur le plan technique. On a eu plus le ballon et on aurait pu marquer plus d'un but. En deuxième période, on a marqué très tôt. On a été un peu déséquilibré par ce que le Qatar a joué pour gagner. Malheureusement, on prend ce but, mais on savait qu'on pouvait marquer ce troisième but. On est satisfait de la prestation des garçons, notamment celle d'Edouard Mendy qui nous a longtemps maintenu dans ce match ", a dit Aliou Cissé dans des propos relayés par Wiwsport.

La victoire obtenue contre le Qatar, le coach sénégalais pense déjà au troisième et dernier match de poule contre l'Equateur et évoque comment son équipe va se préparer pour cette rencontre qui sera une finale pour les Lions.

" Nous allons préparer cette rencontre avec de la concentration et de la détermination. Le but qu'on a pris (contre le Qatar) me gêne un peu, on aurait pu l'éviter. C'était compliqué lundi (contre les Pays-Bas), mais les bonnes équipes et les grands joueurs sont capables de se remobiliser et de repartir. C'était un peu court en quatre jours, mais j'ai senti un groupe vraiment remobilisé et déterminé à faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'on doit continuer comme ça. Ce sera un autre match contre l'Equateur. Il va falloir récupérer, remettre encore les ingrédients et rectifier sur le plan tactique pour nous améliorer et essayer de se qualifier ".