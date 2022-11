Afrique: Mondial 2022 - France vs Danemark - Les Bleus tenus en échec par les Danois en première période

Maïmouna SANE

La France et le Danemark se quittent sans le moindre but après 45 minutes. Dominateurs et dangereux, les Bleus ont fait souffrir la défense danoise mais se sont heurtés à un très bon Schmeichel.

Pas de but dans cette première période entre la France et le Danemark (0-0). Opérant par attaque rapide, les Bleus se sont procurés les plus belles occasions mais ont manqué de réalisme à l'image de ce tir au-dessus de Mbappé, servi en retrait dans la surface par un Dembélé, électrique.

Rabiot aurait aussi pu ouvrir le score mais sa tête a été sortie par un Schmeichel vigilant. Bien en place et solidaires, les hommes de Didier Deschamps n'ont jamais été inquiété sinon sur un contre mené par Damsgaard et Cornelius qui a tiré à côté, et tout reste à faire dans ce match tactique.

Dominateurs, les Bleus n'ont pas trouvé la faille en première mi-temps. Encore 45 minutes pour faire la différence ⚡️