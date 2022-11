Afrique de l'Ouest: BCEAO – Les engagements du Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou

Le nouveau gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) est officiellement installé depuis le vendredi 25 novembre 2022 à Dakar. A peine investi, Jean-Claude Kassi Brou n’a pas perdu du temps pour dévoiler ses ambitions. Il a pris un certain nombre d’engagements allant dans le sens de continuer le travail débuté par ses prédécesseurs. Ce qui entre en droite ligne avec les indications des pères fondateurs de l’institut d’émission devenu une pièce maitresse dans la stabilité macro-économique de la zone Uemoa.

Désigné gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) depuis le 4 juin 2022 par les hautes autorités de l'Union, Jean-Claude Kassi Brou veut continuer à apporter une contribution décisive à l'édification d'une Banque centrale avec des fondements solides.

Il a décliné cette ambition lors de son installation officielle, le vendredi 25 novembre 2022. Le nouveau patron de la Bceao s’engage à faire dans la continuité mais en apportant certainement sa touche personnelle.

Pour lui, la sauvegarde et la consolidation des acquis constituent un défi de taille dont il mesure le poids de la responsabilité en ces temps particulièrement difficiles au plan régional et international.

Loin d’être ébranlé par l’ampleur des défis, le gouverneur Kassi Brou fait croire que cet héritage le stimule et le renforce dans ses convictions, en conformité avec lu serment prêté le 8 juillet 2022.

Il dit prendre conscience d'avoir pris fonction, à un moment où les pays de l'Union et du reste des pays du continent africain, font face à des crises géopolitiques, économiques et financières qui laissent leurs empreintes sur la croissance sans oublier la crise sécuritaire à laquelle la sous-région est confrontée.

Le nouveau patron de la Bceao fait allusion aux importants défis qui interpellent dans un contexte où les attentes de nos États, les acteurs du système financier et des populations sont fortes et urgentes.

A l'instar des autres pays, poursuit-il, nos États sont confrontés à la persistance d'un niveau élevé d'inflation induite par une forte hausse des prix, notamment des prix énergétiques et des prix des produits alimentaires liés en grande partie à la crise aux effets de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques.

Les autres défis qui interpellent

Loin d’être exhaustif, le gouverneur de la Banque centrale pense qu’outre la lutte contre l'inflation, d'autres défis retiendront toute son attention au cours des prochaines années.

Selon lui, il s'agira de la stabilité macroéconomique, notamment monétaire, gage de la confiance pour les épargnants et les investisseurs nationaux et internationaux, du financement au sein de nos économies pour soutenir une croissance saine et durable, du renforcement de la solidité de notre système bancaire.

Il s’agira aussi de la poursuite du développement d'un secteur de la micro-finance solide et performant en termes d'accès des populations à faible revenu aux services financiers, de l'approfondissement du marché financier régional et de l'accroissement de l'inclusion financière, grâce notamment à toutes les possibilités offertes par la numérisation. En toile de fond, poursuit M. Kassi Brou, la nécessité de préserver et maintenir la valeur externe de la monnaie commune.

Il se réjouit ainsi des réformes avec les nouvelles lois sur l'activité de la réglementation bancaire, sur la micro-finance et sur la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'Union ainsi que sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui seront finalisés incessamment.

Pour lui, le renforcement des capacités des différents acteurs du secteur financier et bancaire, ainsi que les administrations économiques et financières de l'Uemoa reste un axe prioritaire d'actions.

Avant d’aviser que les activités du Centre ouest africain de formation et d’études Bancaire (Cofeb) de la Bceao, seront dans ce sens consolidées avec un objectif qui est de renforcer les capacités managériales et de gestion, notamment des risques nouveaux qui apparaissent et mettant en péril les différents systèmes en vue de relever tous ces défis.

Le soutien des autorités communautaires souhaité

Devant cet état de fait, le successeur de Tiémoko Meyliet Koné pense que le soutien des membres du Conseil des ministres, du Comité de politique monétaire, du Conseil d'administration de la Banque, la Commission bancaire de l'Uemoa et du Comité de stabilité financière sera d'un apport inestimable.

D’après lui, l'appui des gouvernements ainsi que le soutien des acteurs du secteur financier au secteur privé seront essentiels dans la conduite de la mission dont les plus hautes instances de l'Union ont bien voulu lui investir

De ce fait, rappelle-t-il, les défis à relever par les Etats membres de l'Union en vue de la transformation structurelle de nos économies nécessitent d'importantes financements que ne peuvent assurer les seules ressources internes.

Il entend donc poursuivre et renforcer la coopération avec tous les partenaires en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et aux Amériques pour contribuer au succès des efforts de développement des Etats membres de notre Union.

Abondant dans le même sens, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal ne dit pas autre chose. Mme Oulimata Sarr reconnait que M. Kassi Brou arrive à la tête de la Bceao à un moment historique et dans un contexte régional et international difficile, marqué au plan économique par des tensions inflationnistes et la persistance de nos économies sur nos économies des effets d'une crise sanitaire mais également sécuritaire, particulièrement dans le Sahel.

Mme le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal dit être convaincue que le nouveau patron de la Banque d’émission va continuer à porter haut le flambeau ainsi transmis et à hisser davantage l'institution à son niveau le plus élevé.