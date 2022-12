Afrique: Le duel contre l'Angleterre, quelle place dans l'histoire du football sénégalais ?

Le Sénégal va-t-il disputer contre l'Angleterre ce dimanche le plus grand match de son histoire ? Il y a véritablement débat.

Le Sénégal va tenter de rallier les quarts de finale de Qatar 2022™ ce dimanche (22h, heure locale)

Pour ce faire, il devra battre le vice-champion d'Europe anglais

Quelle place occupe ce huitième de finale à venir dans l'histoire des Lions de la Teranga ?

Depuis son premier match en 1961, la sélection sénégalaise de football est passée par bien des émotions. Si elle a tardé à briller aux yeux du monde, la patrie qui a vu naître Aliou Cissé n'a jamais cessé de progresser depuis son entrée en grande pompe dans la famille des mondialistes en 2002, au point de s'imposer aujourd'hui comme l'une sinon la principale force de frappe du continent.

À chaque exploit, à chaque réussite des Lions de la Teranga, une question sempiternelle s'invite alors dans les débats : est-ce que le match à venir est le plus important d'entre tous ? La réponse est à coup sûr oui et non. Dans les cœurs sénégalais en effet, la fierté d'avoir battu le champion du monde en titre français (0-1) lors du tout premier match en Coupe du Monde de la FIFA™ en 2002 a-t-elle vraiment moins de saveur que le premier titre de champion d'Afrique obtenu aux dépens de l'Égypte en début d'année 2022 ? Franchement, il y a débat.

De même, y aura-t-il un frisson plus vivifiant à affronter demain une Angleterre vice-championne d'Europe en titre et 4e de Russie 2018™ qu'à défier la Suède et la Turquie, deux adversaires au pedigree plus modestes, lors de Corée/Japon 2002™ ? Laissons, encore une fois, chacun être juge.

L'importance d'un match se mesure d'ailleurs à coup sûr non pas à ce qu'il pourrait apporter à une sélection mais bel et bien à la marque qu'il laissera lorsque le coup de sifflet final aura retenti. "Battre l'Angleterre serait un très grand moment pour notre équipe", a confié ce samedi en conférence de presse Régis Bogaert, l'adjoint d'Aliou Cissé, malade. "Je pense que la victoire contre la France en 2002 a aussi eu de l'importance et pour les supporters, je pense que c'est équivalent".

Ce qui est certain, c'est qu'en cas de victoire contre le favori anglais, le champion d'Afrique en titre viendra asseoir un peu plus sa légende et basculera inévitablement dans une autre dimension. D'aventure, Angleterre 2022 boxera assurément dans la même catégorie que ses devanciers : France 2002, Suède 2002, Turquie 2002 et donc Égypte 2022.