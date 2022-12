Sénégal: Huitième de finale coupe du monde, ce dimanche - Les Lions vont-ils réussir l'exploit face aux Anglais?

Sortie deuxième de la phase de poule, l'équipe nationale du Sénégal va défier, ce dimanche 4 décembre (19h GMT), au stade Al-Bayt de Doha, les " Three Lions " d'Angleterre, match comptant pour les huitièmes de finale de la 22e Coupe du monde qui se déroule au Qatar.

Les Lions de la Téranga, privés de leur star Sadio Mané, sont quand même parvenus à obtenir une belle qualification après une défaite et deux victoires, accédant ainsi à cette étape de la compétition, 20 ans après (génération de 2002).

Mais, ils auront en face une équipe d'Angleterre bien expérimentée: vice-championne d'Europe et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde en Russie.

A noter également que le coach anglais Southgate pourra compter sur d'excellents joueurs de la trempe de Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount, James Maddison, entre autres. Cependant, il devra trouver la bonne formule pour bien huiler la machine contre l'équipe du Sénégal.

Mais aussi face aux individualités des "Three Lions", Aliou Cissé devra se présenter avec un collectif soudé qui a de l'expérience à revendre. Malgré les absences de Gana Guèye (suspendu) et de Cheikhou Kouyaté (blessé), l'équipe du Sénégal ne manque pas d'arguments. Mentalement et tactiquement, les "Lions" répondront certainement présent.

Et pour ce match qui entrera dans les annales du football mondial, selon El Hadji Diouf, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers devront retrouver de l'efficacité devant et une plus grande solidité derrière pour prendre à défaut cette équipe anglaise.