Congo-Kinshasa: Massacre de plus de 120 personnes à Kishishe par le M23 - Dernier jour de deuil national aujourd'hui

Les trois jours de deuil national décrété par le gouvernement dès samedi 3 décembre sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo à la suite des massacres d'une centaine de Congolais, s'achève aujourd'hui lundi 5 décembre. Ces actes odieux ont été perpétrés par les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise, dans la localité de Kishishe, au groupement Bambi, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu.

C'est le 79ème conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat en visioconférence depuis la Cité de l'Union africaine qui a décidé d'immortaliser la mémoire de ces compatriotes victimes, de plus, des atrocités de ces agresseurs. Le ministre de la communication, Patrick Muyaya, a souligné dans son compte-rendu : " Le Chef de l'État dénonce avec la plus grande fermeté, le massacre de plus d'une centaine des compatriotes à Kishishe, dans le territoire de Rutshuru, victime de la barbarie des terroristes du M23 et des éléments de l'Armée rwandaise. Cela est une preuve supplémentaire des atrocités ces terroristes qui excellaient déjà dans la violation des droits de l'homme et dans la commission des crimes des différents ordres. En leur mémoire, le Président de la République a chargé le gouvernement de décréter trois jours de deuil national à observer à partir de ce samedi 3 décembre 2022, les drapeaux seront mis en berne sur tout le territoire national durant cette période ".

Par ailleurs, le Président de la République a demandé à la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux d'ouvrir sans délai une enquête au niveau interne et en même temps, d'œuvrer en faveur d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ce crime de guerre commis précédemment. "Je lance un message de compassion et de solidarité aux familles et aux communautés touchées directement par ce drame. Ces trois journées de deuil seront clôturées le lundi 5 décembre 2022 avec le feuilleton sur la solidarité nationale qui aura lieu au studio Maman Angeby de la RTNC et qui permettra de mobiliser les ressources supplémentaire pour la réponse humanitaire que conduit le ministre de la Solidarité nationale", a indiqué le Chef de l'Etat.

Dans la même perspective, le Premier ministre était invité à prendre des dispositions avec les membres du gouvernement concernés pour apporter l'appui aux populations touchées par ce massacre.

Condamnations des autorités coutumières

Les autorités coutumières et politico-administratives de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au Nord-Kivu se sont dit consternés par ce massacre des civils à Kishishe et environs. Dans un mémorandum adressé au Président de la République à partir de la ville de Goma, elles condamnent ces actes et réaffirment leur soutien aux FARDC afin de mettre hors d'état de nuire ces rebelles.

Le chef de groupement de Bukombo, David Héritier Kahombo, qui lisait ce mémo accusait le M23 de commettre plusieurs exactions entre le 15 octobre et le 30 novembre dernier dans la chefferie de Bwito : " C'est avec consternation que nous décrions le massacre de nos populations sur la terre de nos ancêtres dans les zones sous occupation des terroristes du M23 depuis l'envahissement du groupement Tongo, Bishusha, Ruya, Bambo centre et Kishishe, toujours en groupement Bambo pour la période du 15 octobre au 30 novembre 2022 ".

Selon les sources relayées par la radio onusienne, ces rebelles s'illustrent par d'autres abus de droits humain entre autres, les travaux et recrutement forcés des jeunes dans leur mouvement avant de dénoncer le pillage systématique des biens de la population et de violences sexuelles sur les filles et femmes de ce coin du Rutshuru.

"Plus de 64 personnes ont été tuées par ces terroristes dans les villages Muhindo, Rusekera et Bugina en groupement Tongo. En groupement Bambo, village Bambo centre, Kishishe, Kirumba, Kapopi le bilan est plus de 150 personnes tuées horriblement dont la quasi-totalité du village Kishishe, où une soixantaine de populations civiles ont été tuées dans l'église adventiste de Kishishe dont 3 enfants... ", a-t-il déclaré.

Pour terminer, ces autorités coutumières recommandent au Président de la République, entre autres, de lancer une offensive contre les rebelles du M23. Emma Muntu