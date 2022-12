Cote d'Ivoire: Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - Des femmes du vivrier formées à Sinfra

Des femmes du vivrier ont été formées à Sinfra par l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa.

La deuxième édition de la journée agricole s'est tenue à Sinfra, sur le terrain Douafla de la place ADO, le lundi 5 décembre 2022. Elle avait pour thème la contribution de la recherche agronomique dans la production du vivrier et du maraicher dans la région de la Marahoué. Les travaux ont débuté en présence du Dr koko Beaudouin représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement durable Kobenan Kouassi Adjoumani, parrain de cette édition et du corps préfectoral. Cette activité initiée par l'université Jean Lorougnon Guédé, en collaboration avec la coopérative Koadou dirigée par Mme Touvoly Balo Lou Gohi Florentine, a été marquée cette année par la formation des femmes du vivrier par les enseignants chercheurs de l'université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa. Ce fut l'occasion pour former et informer sur ce que la recherche peut apporter au secteur du vivrier en vue de son développement.

Cette initiative de la société coopérative Koadou a été saluée par la présidente de l'université, Pr Tidou Abiba qui a indiqué que cette journée qui porte sur le développement de l'agriculture dans la région est d'une importance capitale car l'économie de la Côte d'Ivoire et son développement repose encore essentiellement sur l'agriculture. Elle a salué à cet effet la contribution, l'engagement et le dévouement légendaire des femmes dans le développement du vivrier dans la région. La présidente de l'université Jean Lorougnon Guédé, voit en ces braves femmes exerçant dans le vivrier " des piliers de l'économie ivoirienne, qui font toujours preuve de courage et d'ingéniosité pour nourrir la population ivoirienne. " C'est par la recherche que nous enseignons, que nous éduquons ; et c'est par la recherche que nous apportons des solutions aux problèmes de la société ", a insisté Pr Tidou, qui précise que son université a pour vocation l'agroforesterie, c'est-à-dire l'agriculture dans la forêt. En dehors de la formation des étudiants, elle accompagne les communautés locales nationales dans le traitement des questions liées à l'agriculture et à l'environnement.

Pour sa part, le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Dr Koko Beaudouin s'est dit confiant que les résultats de la recherche agronomique ainsi vulgarisés au cours de la journée permettront d'améliorer la production vivrière et maraichère dans la région de la Marahoué, où l'on trouve du cacao, du coton, de la canne à sucre, du maïs, du riz, du manioc, de la banane plantain, de l'igname. Il a invité les femmes à s'impliquer dans tous les projets qui leur seront proposés en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et de la productivité de leurs exploitations de vivrier ou de maraicher.

La présidente de la coopérative Koadou, Mme Touvoly Balo Lou Gohi Florentine, a exprimé sa gratitude à la présidente de l'université Jean Lorougnon Guédé pour la tenue de cette deuxième édition à Sinfra qui a permis de former les femme du département. Elle a également remercié le ministre d'État , Kobenan Kouassi Adjoumani pour son soutien aux femmes du vivrier. Il faut noter que l'UJLoG de Daloa a offert du matériel agricole aux coopératives agricoles de Sinfra. Il s'agit entre autres de 10 brouettes, 40 arosoires , 40 paires de bottes , 20 pulvérisateurs , 2 hectares de semences de piments, 2 ha de semences de gombos et aubergines.