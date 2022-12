Afrique: Sommet Etats-Unis/Afrique - Une impulsion majeure aux relations entre les deux parties

Les Etats-Unis organisent, du 13 au 15 décembre, un sommet qui réunira des personnalités de tout le continent africain pour discuter des moyens audacieux et concrets pouvant renforcer les liens et faire progresser les priorités communes.

Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, auquel prendra part le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, sur invitation de son homologue américain Joe Biden, va souligner l'importance des relations entre les deux continents et une coopération accrue sur les priorités mondiales communes. Selon le président américain, " la rencontre s'appuiera sur les valeurs communes pour mieux favoriser l'engagement économique et promouvoir la démocratie et les droits de l'Homme ".

Le sommet comprendra des sessions qui porteront sur les thèmes suivants : la diaspora et les jeunes leaders africains ; la santé mondiale et la sécurité alimentaire; le changement climatique et l'énergie ; les investissements dans les infrastructures.

Au cours de l'US-Africa business forum qui se tiendra pendant le sommet, les chefs d'État africains ainsi que des responsables américains et africains des milieux d'affaires et des pouvoirs publics discuteront des moyens de faire progresser des partenariats mutuellement bénéfiques pour créer des emplois et stimuler une croissance inclusive et durable.

Lors du sommet, le président américain fera la promotion des partenariats ainsi que des investissements stables et fiables que les États-Unis ont à offrir, permettant aux entreprises d'Afrique et des États-Unis de prospérer.

En prélude à cet événement dont la dernière édition s'est tenue en 2014, la secrétaire adjointe du bureau des Affaires africaines, Molly Phee, et le directeur principal des Affaires africaines, Judd Devermont, ont donné, le 7 décembre, une conférence de presse en ligne.

Au cours de cette rencontre, Judd Devermont a indiqué que les discussions tourneront autour de " l'établissement de partenariat du XXI e siècle ", assurant: " Durant le sommet, nous allons parler de certains défis les plus urgents au monde, de la pandémie et du changement aux conséquences négatives de l'invasion de l'Ukraine, en passant par les questions qui nous concernent tous : la démocratie et le gouvernement, la sécurité, le commerce, l'investissement et le développement ".

Pour la secrétaire adjointe aux Affaires africaines, ce sera une occasion offerte au secrétaire d'Etat, Antony Blinken, de " consolider ses relations de travail avec ses pairs et aussi d'approfondir vraiment les discussions sur des questions prioritaires pour les Africains et pour les Américains ", précisant: " Ces questions incluent le changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire ".

Des pays africains exclus du sommet

Selon la secrétaire adjointe du bureau des Affaires africaines, certains Etats africains ne seront pas au rendez-vous. " Par respect pour l'Union africaine, nous n'avons pas invité les gouvernements qui ont été suspendus par lui pour coups d'Etat ", a expliqué Molly Phee.

" Concernant les pays que nous n'avons pas invités, il s'agit de ceux qui ne sont pas en règle avec l'Union africaine. Cela inclut le Mali, le Soudan, la Guinée et le Burkina Faso, secoués par des coups d'Etat militaires ", a précisé, de son côté, le directeur principal des Affaires africaines, Judd Devermont, ajoutant : " Nous n'avons pas non plus invité des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations diplomatiques, comme l'Erythrée ".

Signalons que depuis juin 2019, le gouvernement américain a aidé à conclure plus de 800 accords de commerce et d'investissement bilatéraux concernant quarante-cinq pays africains, d'une valeur estimée à 50 milliards de dollars en exportations et en investissements.

Ces accords ont été mis en œuvre dans le cadre de Prosper Africa, une initiative du gouvernement des États-Unis qui tire parti des services et des ressources de dix-sept agences gouvernementales américaines pour accroître le commerce et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et les pays africains. Les deux parties se sont assurées de multiples façons en vue de relever des défis mondiaux et entendent consolider ces relations lors du sommet.