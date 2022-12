Afrique-USA - Joe Biden plaide pour l'entrée de l'Union africaine au G20

L’édition 2022 du Sommet Usa-Afrique, c’est du 13 au 15 décembre à Washington. Selon Le Point Afrique, Joe Biden va défendre, lors dudit sommet qui se tient sur trois jours, l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20, le groupe rassemblant dix-neuf des économies les plus avancées ainsi que l'Union européenne, afin de renforcer le rôle clé joué par le continent, a indiqué la semaine passée la Maison-Blanche. Il faut dire que cette rencontre très attendue doit servir de cadre à la nouvelle stratégie déployée par l'administration Biden et qui consiste dans un premier temps à se rapprocher du continent africain après les années Trump, et deuxièmement à barrer la voie à la Chine et la Russie qui y cultivent leur influence ces dernières années. Le premier sommet États-Unis-Afrique, qui s'était tenu en 2014, était une initiative de l'ancien président, Barack Obama. Cette année, presque tous les dirigeants des pays membres de l'Union africaine ont été conviés, à l'exception des présidents de transition guinéen, malien, burkinabè et soudanais. Des pays actuellement suspendus de l'organisation panafricaine depuis leur coup d'État. La délégation ivoirienne qui participe à ces assises est conduite par le Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Achi. A cette importante rencontre, il va représenter le Chef de Alassane Ouattara. Les de coopération entre les États-Unis et l'Afrique seront évoquées

Repositionner l'Afrique comme un acteur géopolitique à part

« Il est plus que temps que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales », a affirmé Judd Devermont, le directeur exécutif aux Affaires africaines du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. « Nous avons besoin de davantage de voix africaines dans les conversations internationales à propos de l'économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité », a-t-il ajouté. Il a indiqué que les États-Unis évoqueraient le rôle de l'UA avec l'Inde, qui présidera le G20 en 2023.