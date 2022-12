Guinée: Les États-Unis d'Amérique sanctionnent l'ancien président Alpha Condé, " on reste serein et vigilant... ", réagit le RPG Arc-en-ciel

L'ancien Président guinéen et plus de 40 autres personnalités d'Afrique et du monde ont été sanctionnés par les États-Unis, c'était hier vendredi 09 décembre 2022. Le Trésor américain les accuse de graves violations des droits humains et de corruption. En assemblée générale tenue ce samedi au siège du parti, les membres de la formation politique d'Alpha Condé ont d'abord reconnu cette période difficile qu'ils traversent, avant d'affirmer par la voix de dame Domani Doré, d'être serein et vigilant face à cette actualité.

" Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent en des moments difficiles. Vous avez certainement appris que les États-Unis auraient publié des informations accusant le professeur Alpha Condé d'un certain nombre de choses. Comme d'habitude, nous allons nous réunir avec les partis alliés très prochainement. En période difficile, on reste serein, vigilant. Tout ce que nous prendrons comme décision, appartiendra modestement à ce que le plus grand électorat de la Guinée souhaite. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, nous sommes le principal parti en République de Guinée et quand tu as la lourde responsabilité de porter la confiance des millions de guinéens, il faudrait prendre des décisions qui vont dans l'intérêt général du peuple de Guinée. Le Rassemblement du peuple de Guinée c'est ce qui fait notre marque. Ne l'oubliez surtout pas ", a-t-elle indiqué devant les militants et sympathisants du RPG Arc-En-Ciel.

Il faut rappeler que ces sanctionnés sont désormais interdits, jusqu'à preuves du contraire, à l'entretien de toute relation avec les États-Unis d'Amérique.