Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale et inscription de nouveaux majeurs - Me Adama Kamara entame une vaste campagne de sensibilisation dans le denguelé

Moustapha Ismaila — Me Adama Kamara a entamé une vaste campagne de sensibilisation dans le Denguelé dans le cadre de la révision de la liste électorale et l'inscription de nouveaux majeurs.

Me Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, par ailleurs, Député d'Odienné-Commune, a engagé depuis le Jeudi 08 décembre 2022 une vaste campagne de sensibilisation dans le district autonome du Denguélé.

A l'entame de sa campagne, le ministre Adama Kamara sa délégation composée de madame Sita Ouattara, l'Honorable Doumbia Alassane, respectivement maire et Député de Gbélégban, et bien d'autres cadres et élus dont le vice-président de l'Assemblée Nationale, le président du conseil régional du Kabadougou, le Député de la circonscription de Gléléban-Seydougou et le délégué départemental du Rhdp, ont d'abord rencontré les responsables locaux du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp), au siège local dudit parti afin de les exhorter à mener des campagnes de sensibilisation de proximité auprès des membres du Rhdp à se faire enrôler massivement.

Afin de bien mener cette opération dans sa circonscription, le ministre a organisé des rencontres avec les représentants des quatorze (14) grandes familles d'Odienné appelées communément les " Kabla " qui sont entre autres " le N'garanani ", " le Kamatéla ", " le Sanissidoubala ", " le Cisséla ", " le Diarrassouba ", " le Komarala ". Il a, en outre, décidé de prendre en charge les frais des certificats de nationalité, les extraits d'acte supplétif de naissance de tous les membres de son parti, en mettant à disposition la somme de 60 millions afin de faciliter leur enrôlement. Après quoi, le ministre s'est rendu dans la préfecture de Gbélégban où il a, par ailleurs, chargé les secrétaires de sections de son parti, les élus et fils de ladite ville à s'engager dans cette opération pour atteindre les objectifs visés par le Rhdp. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale compte sillonner tout le District afin de sensibiliser et permettre à toutes les populations de prendre une part active à cette révision de la liste électorale.