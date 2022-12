Cote d'Ivoire: Sommet Usa-Afrique - Le Premier ministre Patrick Achi et la délégation ivoirienne sont à Washington

A la tête de la délégation ivoirienne, le Premier Ministre Patrick Achi est arrivé à Washington le dimanche 11 décembre 2022 pour prendre part au Sommet des Leaders Etats-Unis - Afrique. Il y représente le Président de la République Alassane Ouattara? Rapportent des sources proches de la Primature ivoirien.

Ce sommet qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2022, réunira plusieurs chefs d'Etat et de Gouvernement, des représentants du secteur privé aussi bien africain qu'américain, de la société civile, ainsi que des médias de tous les continents. Il permettra d'échanger sur les enjeux et défis du renforcement des relations Etats-Unis/Afrique.

D'importantes questions d'intérêts communs seront abordées à cette occasion. A savoir, la paix, la sécurité et la gouvernance, la santé mondiale et la sécurité alimentaire, le partenariat public-privé pour un système de santé africain plus résilient et plus sûr, la conservation, l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique juste, la connectivité numérique, les infrastructures en Afrique, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (Agoa).

En marge du sommet des Leaders, le Premier Ministre participera le 12 décembre à la table ronde sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, à la Chambre de commerce américaine.

Le chef de la délégation ivoirienne aura également des rencontres bilatérales avec des personnalités politiques américaines et des séances de travail avec des agences gouvernementales américaines, notamment le Mcc

Pour ce séjour en terre américaine, le chef du gouvernement est accompagné de quatre membres du gouvernement. Il s'agit de la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, du Ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, du Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly et du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba.