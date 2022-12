Sénégal: Emploi des jeunes et des femmes - Amadou Ba listes les bonnes performances de la Der

Le Premier ministre n'a pas manqué ce 12 décembre 2022, de louer les performances réalisées par la Der. Amadou Ba a indiqué que le Gouvernement a mis en œuvre divers programmes dédiés à l'insertion professionnelle, à la promotion de l'auto-emploi des femmes et des jeunes, notamment avec le programme "Xëyu ndaw ñi", doté d'une enveloppe de 450 milliards.

"La Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a octroyé entre 2018 et 2022 des financements à hauteur de 100 milliards de francs au profit de plus de 204 mille bénéficiaires dont plus de 75% de femmes. Ces financements ont touché 552 communes touchées des 46 départements du pays. En plus de cet accompagnement financier, la Der/Fj assure à ses bénéficiaires un appui non financier. Ainsi, 10 259 entrepreneurs ont bénéficié de formation ; 4 559 unités économiques ont été immatriculées ; 415 startups du numérique sont suivies ", a fait savoir le chef du gouvernement.

Il a affirmé que l'impact de la Der/Fj sera renforcé afin de permettre aux jeunes de créer davantage d'activités génératrices de revenus. "La Der/Fj a créé, depuis 2018, plus de 100 mille emplois directs et de 200 mille emplois indirects. Elle va continuer, en plus du nano-crédit et de l'autonomisation, ses actions de financement des projets structurants ", a ajouté le Premier ministre. Il a souligné que la Der/Fj va renforcer l'entrepreneuriat dans les chaines de valeur agricoles et artisanales, notamment avec des programmes de renouvellement des camions frigorifiques, de financement des boulangeries, de renouvellement du matériel agricole motorisé et de mise à disposition d'engrais et de semences certifiées.