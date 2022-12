Afrique: Sommet Etats - Unis/ Afrique - Washington va engager 55 milliards de dollars sur trois ans pour le continent noir

Les Etats-Unis d'amérique "vont consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur trois ans", a annoncé la Maison Blanche, la veille de la réception par le président américain, Joe Biden, de nombreux dirigeants du continent pour un sommet à Washington.

Les fonds promis seraient en particulier consacrés à la santé et à la réponse au changement climatique, a dit le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, sans donner de détails sur leur provenance ou leur répartition. Il y aura "une réelle mobilisation de ressources sur des objectifs concrets ", a-t-il déclaré, soulignant que les détails seraient dévoilés ces prochains jours. "Si vous comparez ce que les Etats-Unis promettent pendant les trois prochaines années avec ce que d'autres pays promettent, je pense que la comparaison nous est très favorable", a-t-il ajouté, assurant que ces financements, et plus généralement l'engagement américain, ne seraient pas liés à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine, à l'heure où nombre d'entre eux refusent de condamner ouvertement la Russie.

"Nous ne mettons de pistolet sur la tempe de personne" à ce sujet, a affirmé Jake Sullivan, avant d'annoncer la nomination d'un "représentant spécial" chargé de veiller à la mise en oeuvre de ces grandes promesses financières, Johnnie Carson, diplomate de 79 ans, ancien ambassadeur dans plusieurs pays africains. Le sommet de trois jours à Washington est censé relancer les relations des Etats-Unis avec le continent africain, laissées plus ou moins en jachère par l'ancien président Donald Trump, au moment où Pékin et Moscou avancent leurs pions sur le continent.

Droits humains

Il s'agit de la deuxième rencontre du genre, après une première édition de 2014. "Vous allez voir une réelle énergie et un esprit de coopération", a fait savoir Jake Sullivan. Interrogé sur la présence de nombreux dirigeants très critiqués par les organisations de défense des droits humains, le conseiller de Joe Biden a rappelé que les Etats-Unis avaient tenu à organiser le sommet en "étroite coordination" avec l'Union africaine. Washington a donc invité tous les pays membres de cette organisation et en " bons rapports" avec elle, excluant de ce fait le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan, ainsi que l'Erythrée, avec qui la première puissance mondiale n'a pas de relations diplomatiques. "Nous allons bien sûr évoquer les valeurs universelles que sont les droits humains, la démocratie, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption pendant le sommet ", a précisé Jake Sullivan, avant de promettre un voyage officiel de haut rang en Afrique l'an prochain. "Au niveau du président, de la vice-présidente et de membres du gouvernement, il y aura un engagement large à se rendre dans le continent en 2023 ", a-t-il assuré.