Afrique: Les Etats-Unis 'engagent à soutenir les processus électoraux pour renforcer la démocratie

Les élections qui se tiendront en Afrique en 2023 seront fondamentales. Bien que les États-Unis ne soutiennent aucun candidat ou parti en particulier, ils s’engagent à soutenir les processus électoraux afin de renforcer la démocratie en Afrique.

Cette précision est contenue dans le compte-rendu de la réunion que le président américain, Joe Biden a eu, ce mercredi 14 décembre, avec les présidents de la RD Congo, du Gabon, du Libéria, de Madagascar, du Nigeria et de la Sierra Leone.

En collaboration avec le Congrès, fait savoir la même source, les États-Unis prévoient de fournir plus de 165 millions de dollars pour soutenir les élections et la bonne gouvernance en Afrique en 2023.

A en croire l’administration Biden, les États-Unis ont fourni près de 50 millions de dollars pour soutenir la société civile et les commissions électorales au Nigeria et en RDC.

Les prochaines élections de certains pays africains en 2023, un moment crucial pour la démocratie dans le monde, étaient ainsi au centre du face-à-face entre Joe Biden et ses homologues Felix Tshisekedi de la RDC, Ali Bongo Ondimba du Gabon, George Manneh Weah du Liberia, Andry Nirina Rajoelina de Madagascar, Muhammadu Buhari du Nigeria et Julius Maada Bio de la Sierra Leone.

Une occasion durant laquelle les participants ont réaffirmé leur engagement à organiser des élections libres, équitables et transparentes, conduites par des organismes électoraux nationaux compétents, indépendants et impartiaux, comme le prévoit la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

L’opportunité a été aussi pour le président américain d’évoqué les récentes élections de mi-mandat, notant que la force et la résilience de la démocratie américaine ont été réaffirmées dans le processus.

Le locataire de la Maison Blanche dit avoir renforcé l’engagement de l’administration Biden-Harris à travailler collectivement pour renouveler et défendre la démocratie dans le pays et à l’étranger.

Bien que les élections en elles-mêmes ne soient pas synonymes de démocratie, précise la même source, le président Biden a souligné que la tenue d’élections était essentielle au bon fonctionnement d’une démocratie.

Les parties africaines et américaines ont ainsi discuté des défis liés à la tenue d’élections et à l’exercice du droit de vote, notamment l’ingérence étrangère et la violence politique, et ont échangé de bonnes pratiques sur la manière de gérer ces risques et de garantir la transparence ainsi que la confiance du public dans le processus électoral.