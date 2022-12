Cote d'Ivoire: Chelsea - Après Drogba, un autre attaquant ivoirien arrive

Après avoir perdu Armando Broja, gravement blessé et out jusqu'à la fin de la saison, Chelsea serait sur le point de conclure l'arrivée de son remplaçant. Et ce sera David Datro Fofana.

Jeune international ivoirien, le profil de l'attaquant de 19 ans a plu aux recruteurs du club londonien.

A en croire le célèbre journaliste Fabrizio Romano et le média The Athletic, les Blues sont en passe de boucler l'arrivée de Datro Fofana contre une somme de plus de 10 millions d'euros.

Actuel joueur de Molde, club de première division norvégienne, David Datro Fofana a inscrit pas moins de 21 buts et délivré 7 passes décisives depuis le début de l'année civile 2022.

Sera-t-il le nouveau Drogba de Chelsea ?