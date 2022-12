Afrique: L'ONU prévoit un ralentissement de la croissance mondiale à 3,3%

Sur fond de guerre en Ukraine, d'inflation et de crise énergique, il faut s'attendre à une " croissance en berne " et une économie mondiale qui subira un coup de frein avec un produit intérieur brut (PIB) passant de 5,7% en 2021 à 3,3% cette année, a indiqué le 13 décembre une agence des Nations unies.

Selon les prévisions du manuel de statistiques de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'économie mondiale ralentira en 2022. En 2021, la croissance a été inégalement répartie entre les régions. Les économies des pays riches ont pu rebondir après la pandémie de covid-19 avec un taux de croissance de 5%. Après une forte contraction de 2,7% en 2020, le PIB de l'Afrique a augmenté de 5% aussi en 2021. La croissance du PIB des pays en développement d'Asie a rebondi de -0,4% à 7% en 2021. Celui des Amériques en développement a augmenté de 6,2% en 2021, après une chute de 7,4% en 2020.

La croissance des pays les moins avancés autour de 2% en 2021

Selon la CNUCED, les pays les moins avancés (PMA) n'atteignent pas leurs objectifs de croissance. Les 46 PMA ont enregistré une croissance du PIB réel de seulement 2% en 2021, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale de 5,7%. La croissance du PIB est loin d'atteindre l'objectif de croissance annuelle par habitant de 7% tel qu'inscrit dans le programme de développement durable de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour 2030. Sur un autre plan, le document montre que les échanges de biens et de services vont diminuer.

La croissance des exportations de marchandises devrait ralentir de moitié, passant de 26,5%, forte croissance enregistrée en 2021, à 13,8% cette année. Pour les exportations de services, qui comprennent les transports et les voyages, le ralentissement sera moins prononcé, de 17,2% à 14,6%. Malgré la forte croissance du commerce des services en 2021, la valeur des exportations (6 100 milliards de dollars) est restée inférieure à ses niveaux pré-cocvid-19 (6 300 milliards de dollars en 2019).

La diversification des exportations reste un défi pour les pays en développement

Mais pour la CNUCED, la diversification des exportations de nombreux pays en développement est restée faible en 2021. L'Asie occidentale et l'Afrique du Nord ont le panier d'exportations le moins diversifié, suivies par l'Océanie et l'Afrique subsaharienne. Mais les produits dont les pays dépendent varient selon les régions. Environ trois quarts des exportations de l'Afrique étaient constituées de produits primaires (77%), tandis que les économies en développement d'Asie et d'Océanie exportent des produits manufacturés dans des proportions presque égales (76%). Ces chiffres inquiétants sur le ralentissement de la croissance mondiale interviennent en pleine inflation. D'après la CNUCED, les prix ont grimpé en flèche, notamment ceux des carburants, générant de l'inflation. Les combustibles ont représenté 22 points de pourcentage de cette croissance.

Une inflation avec " les niveaux les plus élevés depuis près de trois décennies "

En 2021, les prix des produits de base, tels que les denrées alimentaires et l'énergie, ont grimpé en flèche de 55%. La tendance à la hausse s'est poursuivie cette année, les prix atteignant en août 2022 " leurs niveaux les plus élevés depuis près de trois décennies ". Plus largement, l'inflation a également explosé, notamment en Afrique, où les prix à la consommation ont bondi de 22,7% en 2021. Pendant ce temps, les ménages d'Amérique latine et des Caraïbes ont vu les prix augmenter de 15%.

" Ces augmentations de prix se sont atténuées au cours du deuxième trimestre de 2022, mais en août 2022, les produits alimentaires de base étaient 42% plus chers qu'au cours du même mois deux ans auparavant ", à la CNUCED. Par ailleurs, la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants en novembre 2022, même si son taux de croissance est en baisse depuis la fin des années 1980. En 2021, il s'élevait à 0,87%. Les taux de dépendance mondiaux ont également augmenté au sein de la population. En moyenne, on compte 54 enfants ou personnes âgées à charge pour 100 travailleurs. L'Afrique a le taux de dépendance le plus élevé à 72%.

Hausse de l'excédent commercial des pays en développement

Le rapport s'est aussi penché sur la hausse de l'excédent commercial des économies en développement, en particulier en Afrique. Cette augmentation s'est accompagnée d'un creusement du déficit commercial des économies développées. Les pays en développement ont échangé davantage avec les pays développés (8 000 milliards de dollars) qu'entre eux (5 400 milliards de dollars). Les échanges entre pays développés ont été légèrement plus élevés, à 8 500 milliards de dollars. Ce rapport rassemble les données et les indicateurs clés sur l'évolution de l'économie mondiale - par région, pays et secteurs économiques.

Le manuel propose des projections ayant pour base des estimations en temps réel en vue d'aider les gouvernements à anticiper les évolutions tout en améliorant leurs politiques. Pour la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, " disposer de données fiables et opportunes est plus que jamais essentiel, alors que les crises mondiales mettent simultanément à l'épreuve notre résilience ". Elle a conclu que "Ces statistiques aideront les pays à prendre des décisions politiques fondées sur des données fiables pour amortir le choc de la crise mondiale sur les plus vulnérables".