Afrique: Comédie - Fortuné Bateza sur scène aux Awards du rire africain

Le metteur en scène congolais, Fortuné Bateza, est nominé pour la deuxième édition des Awards du rire africain (ARA) qui se tiendra le 17 décembre à Niamey, au Niger, dans la catégorie humoriste de l'année.

Organisés par l'humoriste Mamane avec sa société de production Gondwana-city, les ARA ont pour but de favoriser l'émulation et la motivation au sein du monde de l'humour africain. Cette deuxième édition alignera les lauréats dans trois catégories, à savoir catégorie humoriste de l'année, catégorie performance de l'année et catégorie révélation de l'année. Le Congolais Fortuné Bateza sera face à huit concurrents dont Mamitou du Gabon, Prissk, Willy Dumbo, Ambassadeur Agalawal, Boukary et Joël de la Côte d'Ivoire, Ulrich Takam du Cameroun.

En 25 ans carrière, le comédien-humoriste, metteur en scène et acteur congolais, Fortuné Bateza, ne cesse d'égayer le public par ses prestations scéniques au Congo, en Afrique et partout dans le monde avec un parcours riche d'expériences. Il commence sa carrière dans la troupe kimbaguiste, avant d'intégrer les Tropics en 1996. A la suite des conflits armés qui ont secoué le pays en 1997, il se retrouve à Pointe-Noire et travaillera dans plusieurs troupes théâtrales dont celle de feu Jules Moukou, Saka-Saka théâtre, Nzey van Musala du centre Unesco Marabout théâtre de Kinshasa, Philippes Adrien du théâtre la Tempête.

Aujourd'hui, Fortuné Bateza n'est plus qu'un simple acteur du théâtre, il fait aussi de l'humour et du cinéma, cotoyant ainsi d'autres metteurs en scène à l'instar de Georges Mboussi, Nicolas Bissa. Il a joué dans plusieurs pièces dont "Verre cassé" et "Propos d'un nègre presque ordinaire" d'Alain Mabanckou ; "Discours d'un fou sur les indépendances" écrit par lui-même, " La marmite de Kokambala" de Guy Menga , "La danse du nombril" de Bogaza et bien d'autres.

Récipiendaire de plusieurs diplômes, trophées et prix, il est lauréat du prix Sanza de Mfoa du meilleur acteur en 2009, organisé par Beethoven Pella Yambo. En 2013, il a gagné le grand prix Afrique francophone du meilleur humoriste, en 2014 il remporte le Prix d'excellence des arts et de lettres et en 2016 le Prix spécial du jury, au Sotingui awards dans la catégorie meilleur acteur d'Afrique centrale.

Depuis onze ans, Gondwana-City production œuvre pour la professionnalisation et la reconnaissance du secteur de la comédie africaine sur scène et à l'écran. Portée par Mamane, Gondwana-city production est la seule société spécialisée dans le secteur de l'humour et se différencie par sa créativité. Elle est connue pour ses productions célèbres telles que le Parlement du rire, le film " Bienvenue au Gondwana", le festival "Abidjan capitale du rire", le CFA festival en Europe ou encore les fameux Gondwana club que l'on retrouve dans plusieurs capitales africaines.