Cote d'Ivoire: Awards du Campc - Des auditeurs en fin de formation reçoivent leurs diplômes

En marge de son 37e conseil ordinaire tenu le mercredi 14 décembre 2022, dans ses locaux à Cocody, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres (Campc) a organisé le jeudi 15 décembre 2022, à Abidjan-Plateau, sa cérémonie de remise de diplômes aux auditeurs en fin de formation dénommée " les Awards du Campc " édition 2022.

Ils sont au nombre de 53, ces auditeurs des promotions 2020-2021 et 2021-2022, qui, après dix mois de formation théorique et pratique, et six mois de recherche sur le terrain sanctionné par la soutenance des mémoires de fin de formation du deuxième cycle, ont été déclarés admis au Master 2 professionnel.

La présidente du conseil d'administration du Campc, Mme Hadizatou Kafougou, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du Niger, a remercié le directeur général et ses collaborateurs pour le dynamisme nouveau imprimé depuis 2018 à cette institution.

" Chers diplômés, le Campc demeure et demeurera un label et une marque déposée qui sera gravé à jamais dans votre carrière et orientation professionnelles. En choisissant le Campc pour le renforcement de vos capacités, vous avez fait le bon choix. Car c'est au Campc et nulle part ailleurs que se joue le destin de nos Etats en matière de formation ", a-t-elle indiqué.

C'est pourquoi elle les engage à être des ambassadeurs de cette institution en se distinguant quotidiennement par leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. " Je reste convaincue que votre passage au Campc vous ouvrira de belles perspectives en matière de promotion et d'orientation professionnelles ", a-t-elle souhaité.

Le directeur général du Campc, le Pr Joseph Assi-Kaudjhis, a, pour sa part souligné que son institution renaît et que cette renaissance est pour une longue durée. " Avec l'appui du conseil d'administration, nous sommes convaincus que nous allons réussir tous les challenges qui ont été inscrits, et faire de notre institution commune la référence en Afrique et dans le monde en matière de renforcement de capacités ", a promis le Pr Kaudjhis.

Avant de remercier les consultants formateurs sans lesquels les diplômés ne seraient pas réunis ce jour. Il a invité les auditeurs à être des modèles, les meilleurs dans leurs administrations respectives.

La porte-parole des récipiendaires, Mme Martine Koukpara Coulibaly, directrice du centre céramique de Katiola, a exprimé sa gratitude au directeur général du Campc pour le travail impressionnant fourni. Selon elle, cette formation leur permettra de contribuer efficacement au développement des différents pays. " Nous prenons ensemble le pari de l'excellence sur l'avenir ", a-t-elle déclaré.

Au cours de cette cérémonie, plusieurs institutions et entreprises partenaires du Campc dont le ministère de la Ponction publique et de la Modernisation de l'Administration ont été primés.

Rappelons que le conseil d'administration a renouvelé sa confiance au directeur général du Campc pour une période quatre ans, et désigné Sarima Issouf, ministre burkinabè de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi, en qualité de nouveau Pca du Campc. Il succède ainsi à Hadizatou Kafougou, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du Niger.