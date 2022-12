Sud-Soudan: L'ONU débloque 14 millions de dollars pour la réponse humanitaire - OCHA

Les Nations Unies ont débloqué, jeudi, 14 millions de dollars du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) afin de fournir une aide humanitaire directe à plus de 260.000 personnes au Soudan du Sud qui ont été touchées par une recrudescence de la violence et par de graves inondations.

Les victimes ont subi des chocs multiples qui ont entraîné des déplacements secondaires et tertiaires avec des risques de protection accrus, la perte des moyens de subsistance et l'érosion de l'aide précédemment fournie. Les populations de cinq États du Sud-Soudan (États de l'Unité, du Haut-Nil, du Bhar el Ghazel du Nord, de Jonglei et de Warrap) et de la zone administrative d'Abyei bénéficieront des fonds humanitaires nouvellement alloués.

" Les gens vivent des souffrances inimaginables. Nous ne pouvons pas laisser de côté les plus vulnérables ", a déclaré dans un communiqué, Sara Beysolow Nyanti, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Soudan du Sud.

Ces fonds permettront d'intensifier les programmes monétaires polyvalents existants afin de garantir des services essentiels, notamment en matière de protection, de santé, d'éducation, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, aux personnes qui en ont le plus besoin. Il s'agit de donner la priorité aux personnes ayant les besoins les plus aigus parmi les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les communautés d'accueil.

Un plan de réponse humanitaire 2023 de 1,7 milliard de dollars

" Les femmes, les filles, les personnes âgées, les personnes ayant des besoins spécifiques et celles qui sont restées dans des zones difficiles à atteindre en raison de contraintes de mobilité, sont souvent les plus affectées par les crises prolongées et ont désespérément besoin de soutien ", a ajouté Mme Nyanti.

Au moins 15 % de ces fonds seront alloués à des ONG nationales, dans le cadre des efforts visant à promouvoir la localisation et les engagements du Grand Bargain, l'accord conclu en 2016 entre les grands donateurs et agences internationales pour améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire . Les projets financés intégreront dans la réponse la protection, la sensibilité au genre et à l'inclusion, et les efforts collectifs pour la responsabilité envers la population affectée.

Selon l'ONU, la crise humanitaire au Soudan du Sud a été sous-financée dans toutes les interventions humanitaires, laissant des millions de personnes en danger. En 2022, le plan de réponse humanitaire a été financé à 67 %. " Nous avons besoin de solutions à long terme pour combler les déficits de financement croissants et ouvrir la voie au développement ", a fait valoir Mme Nyanti.

C'est dans ce contexte que la communauté humanitaire au Soudan du Sud a lancé mardi 20 décembre son plan de réponse humanitaire pour 2023. L'ONU et Djouba sont en quête de 1,7 milliard de dollars américain pour fournir une aide vitale à près de 7 millions de personnes parmi les plus vulnérables touchées par le conflit, les chocs climatiques et les déplacements prolongés à travers le pays.