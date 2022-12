Afrique: Le saviez - vous ? Origine et tradition du sapin de Noël

Principal symbole des fêtes de Noël, le sapin décoré est une tradition remontant à bien longtemps, lors des célébrations païennes du solstice d'hiver et de plusieurs croyances. Ce sapin, associé par les chrétiens à la Nativité du Christ depuis le Moyen-Âge, est devenu aussi incontournable dans le reste du monde et dans plusieurs régions germaniques où les premiers témoignages écrits font leur apparition à la Renaissance. Mais, comment est née cette coutume ? Explication.

Bien avant l'avènement du christianisme, les arbres et les plantes à feuilles persistantes (restant vertes toute l'année) étaient utilisés par de nombreux peuples durant les festivals d'hiver, dans le cadre de coutumes païennes. Ceux-ci les accrochaient dans les maisons, sur les portes et les fenêtres, en guise de décoration et de symbole pour le printemps à venir. Pour de nombreuses cultures, ils représentaient la fertilité, le renouveau et la vie éternelle.

En Europe du Nord, les anciens celtes décoraient leurs temples de ces arbres et plantes. Plus au Sud, les Romains s'en servaient pour orner les temples et les maisons durant les Saturnales, tandis que les Egyptiens utilisaient des feuilles de palmiers pour décorer leurs maisons et honorer le dieu Ra. Le principe de l'arbre à feuilles persistantes était aussi présent chez les Chinois et les Hébreux.

Au 11e siècle, les sapins étaient souvent ornés de pommes rouges, symbolisant ainsi l'arbre du Paradis. Mais c'est en Allemagne, au 16e siècle, que serait vraiment née la tradition de l'arbre de Noël en tant que tel. Les chrétiens auraient alors commencé à placer des sapins dans leurs maisons et à les décorer avec des pommes, des confiseries, des petits gâteaux et des noix. L'étoile tout en haut de l'arbre faisait référence à celle de Bethléem. Peu à peu, cette coutume s'est répandue dans les riches familles d'Europe. Elle a été également ramenée aux États-Unis par les colons allemands.

Bien que l'Allemagne soit à l'origine de notre fameux sapin de Noël, celui-ci fut en réalité popularisé par la reine Victoria et le prince Albert (né en Allemagne), au 19e siècle. Les Anglais ont suivi le mouvement, se mettant eux aussi à orner leur foyer d'un sapin décoré.

En France, en 1837, la duchesse d'Orléans qui était d'origine allemande, avait également érigé un sapin de Noël aux Tuileries. Mais c'est surtout avec l'arrivée des immigrants alsaciens, aux alentours de 1871, que la tradition de cet arbre s'est répandue dans les foyers de l'Hexagone.

Qu'en est-il du sapin de Noël aujourd'hui ?

Grand, beau et vert, le sapin est un grand classique pour les familles de nombreux pays du monde, de confession et de cultures différentes. Emblème même de Noël, il fait majoritairement office de décoration sans avoir une symbolique particulière, si ce n'est de symboliser la magie de cette période particulière de l'année. Les cadeaux sont généralement déposés au pied du sapin, et ouverts la veille ou le jour de Noël

Encore aujourd'hui, il symbolise le renouveau de la vie, car le sapin persiste et garde longtemps sa verdure. Il est selon ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation du Québec, partie importante de l'économie du pays durant le temps des fêtes.