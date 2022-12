Gabon: PDG - le 12è Congrès ordinaire lancé par Ali Bongo Ondimba

Le 12 ème Congrès ordinaire du Parti Démocratique Gabonais s'est ouvert ce vendredi 23 décembre à Libreville. Les militants, adhérents et sympathisants du Parti démocratique gabonais (PDG) sont venus témoigner leur fidélité et loyauté à Ali Bongo Ondimba et à la formation politique .

"Je déclare solennellement ouvert le 12ème Congrès Ordinaire du PDG, Congrès de la Renaissance pour un PDG uni et solidaire. Vive le PDG, vive le Gabon". C'est en ces mots que Ali Bongo Ondimba a lancé les activités dudit congrès ordinaire qui a lieu du 23 au 24 décembre 2022. Les membres de cette formation politique au pouvoir ont répondu massivement présent à l'appel de leurs responsables.

Les militants, adhérents et sympathisants du Parti démocratique gabonais (PDG) n'ont pas voulu se faire compter l'événement . Parés de leurs habits à l'effigie du fondateur Omar Bongo ou du "Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba", les PDGistes étaient du rendez-vous du stade d'Agondjé. A huit mois des échéances électorales, les membres de ce parti au pouvoir et la majorité républicaine sont venus témoigner leur attachement à Ali Bongo Ondimba.

Steeve Nzegho Diecko, Secrétaire général du PDG entend se mettre à la disposition d'Ali Bongo Ondimba afin de contribuer à faire rayonner le parti et apporter un nouveau vent dans l'organisation, la gestion de cette formation politique de masse. " A l'image des choses faibles que Dieu choisit pour confondre les sages, le Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba m'a choisi comme Secrétaire Général pour faire régner la discipline par une culture permanente d'unité, de dialogue, de tolérance et de paix, non pour entretenir ou déclencher un climat de règlement de compte ou d'animosité " lance t-il, appelant les uns et les autres à la discipline, à la solidarité et à l'unité.

Le Président du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba, fier de la forte mobilisation a appelé à l'unité familiale. Aussi, a t-il indiqué que"le PDG est une famille, une Institution. Et les Institutions sont ce que les hommes en font".

Les travaux du 12è Congrès ordinaire ouverts ce vendredi 23, se poursuivent le samedi 24 décembre 2022, date de sa clôture.