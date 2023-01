Sénégal: "Conseil des médias" à la maison de la presse Babacar Touré, ce mercredi - La CAP appelle à une "mobilisation citoyenne", pour "la libération inconditionnelle et sans délai" de Pape Alé

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a réagi au refus du Procureur de la République d'une liberté provisoire pour le journaliste Papa Alé Niang, interné à l'hôpital Principal de Dakar, dans un état jugé "inquiétant". A l'issue de sa rencontre d'échange d'hier, mardi, avec les patrons, directeurs de publication et rédacteurs en chefs d'organes de presse, la CAP a appelé à une "mobilisation citoyenne", lors du "Conseil des Médias", qu'elle organise ce mercredi 4 janvier 2022, à la Maison de la Presse Babacar Touré, "pour faire face" et obtenir "la libération inconditionnelle et sans délai" du journaliste.

"Face à l'obstination du Procureur de maintenir Pape Alé Niang en prison, la CAP appelle à la mobilisation pour faire face". La Coordination des Associations de Presse (CAP) ne baisse pas la garde pour libération du journaliste Pape Alé Niang, directeur de publication du site d'informations Dakar Matin. Au contraire, conformément à son nouveau plan d'actions, "la CAP appelle à une mobilisation citoyenne pour demander la libération inconditionnelle et sans délai de Pape Alé Niang".

Selon un communiqué de presse, la Coordination des Associations de Presse a réuni hier, mardi 3 janvier 2023, "les responsables des rédactions pour échanger avec eux sur la nouvelle feuille de route pour faire libérer notre confrère Pape Alé Niang à qui le Procureur a refusé, ce jour (hier, ndlr), une demande de liberté provisoire. Les participants se sont tous accordés sur la nécessité de brasser large pour mobiliser au-delà des professionnels des médias afin de faire face au Parquet qui use d'artifices pour le maintenir en prison au péril de sa vie. En effet, l'irréparable peut se produire à tout moment car Pape Alé Niang refuse tout soin depuis vendredi", indique la source.

C'est pourquoi, précise la CAP, "Nous avons décidé d'organiser un troisième "Conseil des médias" le mercredi 4 janvier à partir de 10h30 en conviant tous les Sénégalais de tout bord qui luttent pour sa libération. Une veillée nocturne est prévue au même endroit le vendredi 6 janvier et le lendemain, nous allons nous retrouver devant l'hôpital Principal pour exiger que Pape Alé Niang retrouve enfin les siens".

Et la CAP qui n'exclut aucun moyen dans sa lutte pour obtenir gain de cause, tient le président Macky Sall et son Procureur Amady Diouf directement responsables de tout ce qui adviendra au journaliste dans les liens de la détention. "Face à la volonté des adversaires de notre confrère de le casser, nous n'excluons aucune forme de lutte. Nous leur opposerons une détermination sans faille avec toutes les forces vives de ce pays, éprises du combat pour la liberté d'expression et de presse, fortement remise en cause en ce moment. Nous ne lâcherons rien tant que Pape Alé Niang reste en prison et nous tenons le président Macky Sall et son Procureur Amady Diouf directement responsables s'il meurt dans les liens de la détention".

En attendant, "Tous.tes les journalistes, technicien.ne.s et actrices(teurs) des médias, les représentant.e.s et parties prenantes de la société civile sont invités au "Conseil des Médias", le mercredi 4 janvier 2023 à partir de 10h30" à la Maison de la Presse Babacar Touré.