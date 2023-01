Cote d'Ivoire: Dimbokro/Élections municipales - Le maire Bilé Diéméléou ne sera pas candidat à sa propre succession

Après pratiquement 10 ans passés à la tête de la commune de Dimbokro, le maire Bilé Diéméléou Amon Gabriel a décidé de ne plus briguer de mandats. Il a fait cette annonce lors d'une conférence de presse, le 31 décembre 2022, dans les locaux de la mairie. Il a saisi cette occasion pour présenter son bilan.

" A notre arrivée, nous avons dit aux populations que nous avons des projets pour leur mieux-être. A la fin de ces 10 ans, pratiquement, à la tête de la mairie, nous pouvons dire que nous avons réussi à réaliser ce que nous avons promis. Nous partons donc de cette mairie avec le sentiment du devoir bien accompli ", a-t-il déclaré.

Et de préciser : " Avec l'appui du Chef de l'État et de son gouvernement, nous avons apporté le développement à Dimbokro. En ce qui concerne l'eau, il y a eu l'adduction en eau potable dans les villages et quartiers de la commune. Pour l'électricité, nous avons réalisé ce que nous souhaitons. Tous les quartiers que nous avons créés sont électrifiés. Seul un village de la commune n'est pas encore connecté au réseau électrique. Cependant, les travaux sont en cours. Dans le domaine de l'éducation, nous avons appuyé le système éducatif à travers l'équipement des salles de classe en tables-bancs et en matériel de bureau. Nous avons construit aussi des salles de classe. La voirie a été beaucoup améliorée et toutes les rues bitumées. Tout cela, je vous le répète grâce au soutien du Président de la République et de l'État de Côte d'Ivoire ".

Il a indiqué qu'au niveau social, un prêt à taux de remboursement zéro a été initié et a permis à certaines personnes de réaliser des activités génératrices de revenu. Malheureusement, il a déploré l'arrêt de ce projet, à cause du non- remboursement des premiers bénéficiaires. Bilé Diéméléou brandissant donc les preuves de sa réussite a néanmoins eu des regrets, pour n'avoir pas pu construire une usine de traitement d'eau qui lui tenait à cœur.

Tout comme la construction d'un nouveau marché. A ce sujet, il s'en remet une fois de plus au Chef de l'État, car, selon lui, le budget colossal de sa réalisation ne peut pas être supporté par la mairie. En contrepartie, il dit avoir développé des marchés de proximité, afin de permettre à tous ceux qui veulent faire le commerce d'avoir de la place.

Sa grande fierté est d'avoir contribué à créer la cohésion au sein des cadres de son parti, pour le rayonnement de leur commune.