Sénégal: Hausse des carburants et de l'électricité avec des mesures d'accompagnement

Au Sénégal, une hausse des prix des carburants, subventionnés par l'État, aura lieu, à partir de ce samedi 7 janvier, à partir de 19h00 TU. Le coût du gasoil et de l'essence va augmenter de 100 francs CFA, environ 15 centimes d'euros. Une hausse, cette fois de l'électricité, est également prévue mais pas pour les ménages les plus vulnérables. Pour le gouvernement, cela permettra de " se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin ".

De 655 à 755 francs CFA, le litre de gasoil et de 890 à 990 francs, le litre de super... face aux cours mondiaux des hydrocarbures, les prix homologués ont dû être revus, explique la ministre sénégalaise du Pétrole et des Énergies.

Hausse " par tranches "

Pour l'électricité, la hausse s'appliquera " par tranches " et ne concernera pas les usagers qui consomment moins de 150 kilowatts par heure, tous les deux mois. Il s'agit d'un " ajustement ", selon Aïssatou Sophie Gladima sur la RTS la chaîne de télévision publique: "Les plus forts doivent aider les plus faibles. Si je peux me permettre d'acheter une voiture 4x4, d'avoir un certain nombre d'appareils qui puissent m'amener jusqu'à avoir une consommation qui puisse aller jusqu'à 250 kilowatts, alors je ne devrais pas recevoir une subvention comme aujourd'hui l'État du Sénégal le fait."

Mesures " d'accompagnement "

Lors de son discours à la Nation, le 31 décembre, le président Macky Sall avait annoncé un " renforcement de l'effort de protection sociale " en 2023 "avec la mobilisation de 450 milliards de FCFA pour la subvention de produits alimentaires et énergétiques ".

La bonbonne de gaz n'est pas concernée par la hausse. Même chose pour le kérosène. Le gouvernement a promis des mesures " d'accompagnement " pour les transporteurs.