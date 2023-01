Afrique de l'Ouest: Après leur libération de prison - Les hommages de Ouattara aux 49 soldats de retour à Abidjan

Après la grâce présidentielle avec remise totale de peine, les 46 soldats ivoiriens qui étaient en prison à Bamako au Mali, depuis le 10 Juillet 2022, pour « mercenariat », ont effectivement le Mali, aux environs un pour Lomé au Togo chez le Président Faure Eyadema, le facilitateur dans cette crise ivoiro – malienne. Ce à bord d’un Antonov des Forces armées de Côte d’Ivoire,(Faci). Il s’agit précisément Casa 295 qui est arrivé à l’aéroport de Bamako ce samedi 07 Janvier 2023 à 14H 43mn.

C’est Faure qui les a remis au ministre ivoirien de la Défense. En claire,de Lomé, l’Antonov des Faci a mis le cap sur l’aéroport international Fhb d’Abidjan- Port Bouet. Où parents, officiels ivoiriens et le Chef de l’Etat Alassane Ouattara les attendaient. Malgré l’heure tardive, en chef suprême des armées, il a tenu à être là.

Les 46 braves soldats sont effectivement arrivés à Abidjan, où l’avion les transportant a atterri peu avant 23 heures dans une scène de joie et de pleurs. A leur descente, ils ont été accueillis par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés, le vice- président Koné Tiemoko, le Premier ministre Patrick Achi, plusieurs membres du Gouvernement et les officiers supérieurs des Faci.

Chacun des soldats avec le fanion national en main, a séré la main au Président Ouattara qui les a félicités pour leur courage et endurance. « Vous êtes allés au Mali, pour apporter la paix. Pour des problèmes administratifs, s’est installé un terrible malentendu... Vous étiez en mission pour six mois et vous n’avez rien à vous reprocher (…) », a dit Alassane Ouattara qui remercié le Président Faure Eyadema, le facilitateur dans cette crise qui est derrière nous. Sans oublier les partis politiques ivoiriens, les autorités coutumières et religieuses qui ont contribué au règlement de ce « malentendu ».

Avant lui, le ministre d’Etat Téné Biraima Ouattara de la Défense et le Lt Kouassi Adam’s ont dit merci aux ivoiriens et aux Faci pour leur soutien durant ces six difficiles mois. Non sans dire qu’ils « sont heureux de retrouver la patrie » (Nous y reviendrons)

Le Président de la République du Togo, Faure E. Gnassingbé, médiateur dans la crise ivoiro-malienne, s’est réjoui dans la matinée de ce 7 Janvier 2023, de la libération des soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois par les autorités maliennes à Bamako. « Je me réjouis de la mesure de grâce présidentielle accordée par Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition malienne aux 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022 », a indiqué, ce samedi 7 janvier 2023, le Président togolais dans une série de tweets. Mais avant, il a salué « la disponibilité et l'esprit de dialogue des chefs d’État du Mali et de Côte d’Ivoire, qui ont concouru à cet heureux aboutissement ».

Bamba Moussa