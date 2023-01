Mali: Retour au pays natal - Le Président Alassane Ouattara a accueilli les 46 militaires ivoiriens libérés au Mali

Au bas de l'échelle découpée le Président de la République, le Vice-président, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement. Ainsi que des parents qui dans l'émotion, pour certains dans les pleurs et d'autres dans la joie les accueillent. Ils sont là, ils sont descendus brandissant chacun un drapeau ivoirien, histoire de manifester leur amour à leur patrie.

C'est à bord d'un Antonov TU-VMC de l'armée de l'air ivoirienne que les 46 militaires ivoiriens graciés par le président de la transition malienne ont quitté Bamako, ce samedi 7 janvier 2023, pour Abidjan. Une escale à Lomé où la médiation assurée par les autorités togolaises ont remis les 46 soldats aux autorités ivoiriennes.

A l'accueil, à la descente de l'avion se tenait le Président Ouattara. Le Chef suprême de l'armée, à l'arrivée des 46 soldats a tenu à saluer individuellement chacun d'entre eux à leur sortie d'avion.

A l'aéroport, le Président de la République Alassane Ouattara avait à ses côtés, le Vice-président, le Premier ministre, des présidents d'institution, des membres du gouvernement, les familles des militaires et de nombreux ivoiriens qui ont pris d'assaut l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.

Dans cette crise qui a opposé le Mali et la Côte d'Ivoire, la médiation Togolaise a été déterminante. L'on se rappelle des allées et venues des autorités togolaises entre Bamako et Abidjan. Le plus important et le dernier fut la visite de travail et d'amitié effectuée, le 4 janvier 2023, par le Président de la République togolaise, Faure Gnassingbé à Bamako. Après cette visite à Bamako, il s'est aussitôt rendu dans la soirée, à Abidjan pour s'entretenir avec le Président Alassane Ouattara.

Mais avant, une importante délégation ivoirienne conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré les autorités Maliennes avec à leur tête le président de la transition Assimi Goïta le 22 décembre 2022. Toujours sous la médiation togolaise les deux parties ont signé un mémorandum dont le contenu n'a été rendu public. Cependant tout portait à croire que la médiation qui vient d'aboutir était en bonne voie.