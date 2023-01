Sénégal: Texte collectif - Appel pour la libération de Pape Alé Niang

document

La situation que subit le journaliste est en contradiction avec la prise de position de la Commission africaine des droits de l'homme qui stipule " l'importance cruciale de la liberté d'expression et d'information en tant que droit humain individuel... "

Cela fait deux mois que le journaliste Pape Alé Niang est privé de liberté. Il est accusé de " divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale ", " recel de documents administratifs et militaires " et " diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques ". Depuis le dimanche 6 novembre 2022 qu'il a été interpellé en pleine rue, sa vie se résume à des aller et retour entre les établissements pénitentiaires et les structures de soins de la région de Dakar.

La liberté provisoire qui lui a été accordée, il y a un mois, n'a duré que six jours. Sur requête du procureur de Dakar, sa mise sous contrôle judiciaire a été révoquée par le juge sur des bases très contestables. En protestation de ce qu'il considère comme une instrumentalisation de la justice pour l'empêcher d'exercer son métier de journaliste engagé au service de l'information des citoyens, Pape Alé Niang est en grève de la faim. Sa vie est menacée !

Depuis plus de vingt ans, Pape Alé Niang exerce le métier de journaliste. Ancien présentateur vedette à la télévision et à la radio, on lui doit de très nombreux reportages au Sénégal et dans les pays de la sous-région. Au cours de sa riche carrière, il a interviewé de hautes personnalités et des anonymes sans parti-pris et avec professionnalisme. Depuis quelques années, il dirige un site internet d'information, très apprécié des Sénégalais, spécialisé dans l'investigation journalistique. Son travail chevronné, bien documenté a permis d'informer les citoyens sur des faits que certains auraient aimé cacher.

L'arrestation de Pape Alé Niang survient dans un contexte sociopolitique marqué par de vives préoccupations sur le devenir de la démocratie sénégalaise. Des militants politiques, associatifs, des youtubeurs sont emprisonnés pour leurs opinions. Les manifestations de l'opposition sont interdites et réprimées parfois de manière tragique. La situation que subit Papé Alé Niang est en contradiction avec la prise de position de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui stipule " l'importance cruciale de la liberté d'expression et d'information en tant que droit humain individuel, en tant que pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l'homme. " Il est enfin à noter que le Sénégal ne cesse de reculer dans le classement de la liberté de presse de Reporters sans frontière (RSF).

Nous demandons la libération immédiate de Pape Alé Niang et rappelons au président Macky Sall son engagement à ce qu'aucun journaliste ne soit emprisonné pour des délits de presse.

Signataires

1. Mamadou Lamine Thiam, Député-maire de Kébémer, Président du Groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement, Sénégal

2. Michel Gbagbo, Député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire

3. Cheikh Abdou Mbacké, Député, Vice-président Groupe parlementaire Libertés, démocratie et changement, Sénégal

4.Walter Baier, Président du Parti de la gauche européenne (PGE)

5.Pierre Laurent, Sénateur de Paris, France

6. Marc Botenga, Député européen, Parti du travail de Belgique (PTB)

7. Mamadou Lamine Diallo, député, Vice-président Assemblée nationale, Sénégal

8. Dr Babacar Diop, Maire de Thiès, Sénégal

9. Guy Marius Sagna, député à l'Assemblée nationale du Sénégal 1O. Aminata Touré, ancien Premier ministre, députée à l'Assemblée nationale, Sénégal

10. Aminata Touré, ancienne Première ministre, Députée à l'Assemblée nationale, Sénégal

11. Fabien Gay, Directeur de l'Humanité, Sénateur, France

12. Maite Mala, Responsable de Relations internationales du Parti de la gauche européenne

13. Marne Diarra Fam, Députée à l'Assemblée nationale, Sénégal

14. Maitre Mamadou lsmaila Konaté, Avocat à la Cour, Barreau du Mali et de Paris, Ancien garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Mali

15. Maitre Mamadou Traoré, Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier, Burkina Faso

16. Demba Ali Jawo, Ancien ministre de l'Information et des Infrastructu res de communication, Gambia

17. Issa Ndiaye, ancien ministre de l'Education nationale, Mali

18. Patrick Le Hyarick, journaliste, député européen 2009-2019, Directeur de L'Humanité 2000-2021

19. José Luis Centella, Président du Parti communiste espagnol (PCE), Vice-Président du Parti de la gauche européenne (PGE)

20. Moustoifa Saïd ldarous, Président du Front démocratique des Comores

21. Marga Ferré, Co-présidente de Transform Europe

22. Bert De Belder, Responsable aux Relations internationales du Parti du travail de Belgique

23. Francis Wurtz, Député européen honoraire, ancien président du groupe de la gauche unitaire européenne

24. lnigo Marinez Zaton, Députée du Parlement basque, Gauche Unie

25. Augusta Epanya, UPC-MANIDEM, Cameroun

26. Vincent Boulet, Vice-président du Parti de la gauche européenne (PGE), France

27. Théophile Kouamouo, Journaliste, rédacteur en chef du Média, France,

28. René Lake, journaliste, administrateur de Seneplus.com

29. Maitre lbrahima Faty, avocat au Barreau de Paris, France,

30. Alioune Ndao, ancien Procureur de la CREI, Parti pour la justice et le développement, Sénégal

31. Reed Brody, Avocat au Barreau de New York

32. Dr Mohamed Ly, Médecin, membre du Comité centrale du Parti de !'Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal)

33. Jon Rodriguez Forest, Responsable aux relations internationales de la Gauche unie d'Espagne

34. Lamine Camara, Conseiller régional, lie-de-France

35. Guy Labertit, Ancien délégué Afrique Parti socialiste, France

36. Ismael Gonzalez, Responsable à l'Organisation de la Gauche unie d'Espagne et membre du secrétariat du PGE

37. Dr Felix Atchadé, Médecin, Parti de l'indépendance et du travail (PIT-Sénégal)

38. Alioune Sall, Professeur de droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

39. Alioune Tine, Président du Think Thank AfrikaJom Center, Expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali

40. Maitre Assane Dioma Ndiaye, Avocat, Président d'honneur de la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme, Sénégal

41. Maitre Abdoulaye Tine, Avocat au Barreau de Paris, Président et Libérale, Sénégal

42. Maitre Patrick Kabou, Avocat au Barreau de Paris

43. Mélanie N.D. Sonhaye-Kombate, Directrice des Programmes et Plaidoyer, Réseau Ouest-Africain des Défenseurs des droits humains

44. Pape Djibril Fall, Député, Assemblée nationale, Sénégal

45. Abass Fall, Député, Président de la Commission de l'énergie et des ressources minérales, Assemblée nationale, Sénégal

46. Ahmed Aïdara, Député, Assemblée nationale, Sénégal

47. Fatou Ba, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

48. Sokhna Ba n°2, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

49. Ndialou Bathily, Député, Assemblée nationale, Sénégal

50. Cheikh Aliou Seye, Député, Assemblée nationale, Sénégal

51. Ramatoulaye Bodian, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

52. Oumar Cissé, Député, Assemblée nationale, Sénégal

53. Fatoumata Dabo, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

54. Mohamed Ayib Salim Daffé, Député, Assemblée nationale, Sénégal

55. Samba Dang, Député, Assemblée nationale, Sénégal

56. Amadou Diallo, Député, Assemblée nationale, Sénégal

57. lsmaila Diallo, Député, Assemblée nationale, Sénégal

58. Barthélémy Taye Dias, Maire de Dakar, Député à l'Assemblée nationale, Sénégal

59. Chérif Ahmed Dicko, Député, Assemblée nationale, Sénégal

60. Bacary Diédhiou, Député, Assemblée nationale, Sénégal

61. Awa Diène, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

62. Ndèye Yacine Ngouda Diène, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

63. Aminata Dieng, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

64. Sanou Diane, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

65. Birame Souleye Diop, Député, Président du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Assemblée nationale, Sénégal

66. Assane Diop, Député, Assemblée nationale, Sénégal

67. Ndèye Satala Diop, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

68. Thierno Diop, Député, Assemblée nationale, Sénégal

69. Moussa Fall, Député, Assemblée nationale, Sénégal

70. Lamine Faye, Député, Assemblée nationale, Sénégal

71. Modou Bara Gaye, Député, Assemblée nationale, Sénégal

72. Bassirou Goudiaby, Député, Assemblée nationale, Sénégal

73. Gnima Goudiaby, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

74. Fatou Gueye, Député, Assemblée nationale, Sénégal

75. Malick Kebe, Député, Assemblée nationale, Sénégal

76. Mohamadou Mansour Kebe, Député, Assemblée nationale, Sénégal

77. Babacar Mbaye, Député, Assemblée nationale, Sénégal

78. Cheikh Thioro Mbacké, Député, Assemblée nationale, Sénégal

79. Babacar Mbengue, Député, Assemblée nationale, Sénégal

80. Fatma Mbodj, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

81. Serigne Abdou Mbacké Ndao, Député, Assemblée nationale, Sénégal

82. Arame Ndiaye, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

83. Marne Saye Ndiaye, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

84. Rokhy Ndiaye, Députée, Assemblée nationale, Sénégal S-5.

85. Gora Ndoye, Député, Assemblée nationale, Sénégal

86. Mamadou Niang, Député, Assemblée nationale, Sénégal

87. Fatou Sagna, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

88. Alioune Sail, Député, Assemblée nationale, Sénégal

89. Syra Ndoye Sail, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

90. Massata Samb, Député, Assemblée nationale, Sénégal

91. Alphonse Mané Sambou, Député, Assemblée nationale, Sénégal

92. Oulimata Sidibé, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

93. Maïmouna Sow, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

94. Oumar Sy, Député, Assemblée nationale, Sénégal

95. Aïcha Touré, Député, Assemblée nationale, Sénégal

96. Daba Wagnane, Députée, Assemblée nationale, Sénégal

97. Maitre Abdoulaye Tall, Avocat au Barreau de Dakar, Sénégal

98. Me Amadou Diallo, Avocat au Barreau de Dakar, Président Amnesty International Sénégal

99. Alassane Seck, Président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme, Sénégal

100. Sadikh NIASSE, Secrétaire général de la Rencontre Africain pour la Défense des droits de l'Homme (Raddho), Sénégal

101. Manu Pineda, Député européen, Gauche unie Espagne

102. Pierre Sané, Secrétaire national chargé des relations avec la gauche, PS, Sénégal