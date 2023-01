Sénégal: Tribunal de Grande Instance de Dakar - Liberté provisoire accordée à Pape Alé Niang

Le journaliste Pape Alé Niang a retrouvé la liberté. Il vient ainsi de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire accordée par les autorités judiciaires sénégalaises. A ce titre, la Coordination des Associations de Presse (CAP) " salue le travail et le professionnalisme du pool des avocats de Pape Alé Niang, son coordonnateur Me Moussa Sarr, ses confrères Me Ciré Clédor Ly, Me Demba Ciré Bathily et Me Cheikh Khoureychi Ba, pour le sens du sacrifice, la détermination, la disponibilité totale dont ils ont fait preuve depuis le début de cette affaire ", dans un communiqué.

Pour rappel, le patron du site Dakarmatin a été arrêté le 6 novembre puis inculpé le 9 novembre pour " divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale ", " recel de documents administratifs et militaires " et " diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques ". Mais sa remise en liberté provisoire, le 14 décembre dernier n'a pas duré, puisqu'il sera de nouveau écroué le 20 décembre. La justice reprochait notamment au journaliste de s'être prononcé sur des éléments de son instruction lors d'un live d'un activiste établi à l'étranger.

Dans un communiqué, le procureur de la République a annoncé la révocation, "dans les circonstances prévues par les dispositions de l'article 27 ter du code de procédure pénale" du contrôle judiciaire dont bénéficiait le journaliste Pape Alé Niang.