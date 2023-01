Sénégal: Mise à l'écart de Noël - Le Graët Un tirailleur sénégalais à la tête du football français

En attendant le carton rouge, c'est d'un carton jaune orangé que vient d'écoper le président de la FFF, coupable d'un méchant tacle contre l'icône du football tricolore qui a énormément contribué à donner à l'Hexagone sa première coupe du monde en 1998.

Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), réuni ce mercredi, a décidé de la mise en retrait de Noël Le Graët, lors d'une rencontre extraordinaire. A défaut de rendre sa démission, du moins pour le moment, le patron du football français a été écarté des affaires suite à son dérapage verbal. Ses propos à polémique teintés d'une attaque contre Zinedine Zidane au cours d'une émission sportive ont eu l'effet d'une bombe et été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Sinon l'épée de Damoclès pendait déjà au-dessus de sa tête, d'autant plus que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, réclamait un audit de la fédération, lequel allait révéler sans aucun doute une mauvaise gestion. Outre cela, il y avait aussi les accusations d'une agente de joueurs, en l'occurrence Sonia Souid, victime de harcèlements sexuels. La pression était donc très forte, et la probabilité extrêmement grande que Noël tombe en janvier, comme l'a titré le journal Le Canard enchaîné.

Il a commis l'erreur de s'attaquer à Zidane, qui est considéré comme le Dieu du football français. Il est un peu en France ce que Pelé est au Brésil et dans le monde entier. Comme Killian Mbappé l'avait écrit, on ne touche pas aux légendes, sous peine de sanction. C'est comme si Noël Le Graët avait profané quelqu'un de sacré. Et il l'aura appris à ses dépens. On peut aimer ou ne pas aimer Zidane, mais dans ce dossier sur la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, ce sont des lobbies qui ont fait sa comm. sinon lui-même n'a jamais déclaré ouvertement son intérêt.

Pour cette raison, quel besoin Noël Le Graët avait-il, au détour d'une interview, de massacrer littéralement l'ancien entraîneur du Real de Madrid ? Il a beau se confondre en excuses, le mal est déjà fait. Cela est d'autant plus regrettable que Le Graët est un octogénaire, et on s'attendait à un peu plus de sagesse de la part d'un homme de plus de 80 ans. Le problème est qu'au-delà de sa personne, c'est tout le football français qui s'en trouve éclaboussé. Il était sur la sellette et sa position devenait de plus en plus intenable.

Pour le moment, il ne s'agit que d'une mise à l'écart, mais il est hautement probable qu'on le pousse à la sortie. C'est pourquoi le minimum de dignité qu'il lui reste commande qu'il rende courageusement le tablier.

L'intérim sera assuré par son vice-président délégué, Philippe Diallo. C'est un Français issu du métissage hexagonal. L'ex-directeur général de l'UCPF (syndicat historique des clubs) est né d'un père sénégalais et d'une mère française. C'est l'un des plus grands connaisseurs du foot français, à ce qu'on dit. Est-ce qu'il a les réseaux et les moyens pour transformer son essai ? C'est la grande question.

Si cela pouvait être l'occasion de nettoyer les écuries de Le Graët, ce serait tout bénef pour la 3F et le foot français qui en a grandement besoin. On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que c'est la première fois qu'une personne de couleur accède à la présidence de la fédération française, fût-ce à titre intérimaire. Quoi de plus normal, quand on sait que l'équipe nationale est bien colorée et que toutes les équipes nationales de toutes les catégories, à plus forte raison des clubs, conservent leur pluralité. C'est à l'image de cette France Black-Blanc-Beurre qu'on a célébrée après la coupe du monde 98 et qu'on a vite fait d'oublier une fois l'euphorie retombée.

En tout cas Philippe Diallo aura pour mission première d'éviter l'implosion et de stabiliser une instance plus que jamais fragilisée.