Tunisie: FESPACO2023 - Six films tunisiens dans la sélection officielle et Dorra Bouchoucha présidente du jury de la compétition LMF

TUNIS — Six films tunisiens ont été retenus dans la sélection officielle de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou dévoilée hier par la Délégation générale du FESPACO qui se tiendra cette année du 25 février au 04 mars 2023 sous le thème "Cinéma d'Afrique et Culture de la Paix". Le jury de la compétition officielle des longs métrages de fiction sera présidé par la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha.

Parmi la liste des 15 longs métrages de fiction qui seront en lice pour l'Etalon d'Or du Festival, figurent deux films tunisiens en l'occurrence " Ashkal" de Youssef Chebbi et "Sous les figues" d'Erige Sehiri.

Dans la compétition des longs métrages documentaires, le cinéma tunisien sera présent par le film "Géologie de la séparation" de Yosr Gasmi.

Le court métrage documentaire "Angle mort" de Lotfi Achour sera en lice dans la compétition courts-métrages et le film "Kendila" de Nadia Rais dans la compétition Animation.

Bien qu'aucune participation n'est affichée dans les compétitions "Séries télévision" et "Perspectives", le septième art tunisien a été retenu dans la sélection officielle des films d'école cinéma avec "Trafic/CHAKCHOUKA" d'Iheb Abidi de l'Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba (Isamm).

Crée en 1969, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou constitue l'un des plus grands festivals de cinéma africains qui vise à favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, à permettre les échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et à contribuer à l'essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain.