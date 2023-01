Afrique: CHAN 2022 - Pape Thiaw (Sénégal) - " Rien n'est fait "

Le Sénégal a a pris la tête du groupe B samedi soir après sa victoire contre la Côte d'Ivoire (1-0) à l'occasion de sa première sortie du CHAN 2022.

En dépit de ce premier match réussi, Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions locaux, se veut prudent, conscient que rien n'a été facile pour les siens.

" C'était un match très difficile mais on sort avec les 3 points. Au début du match, c'était compliqué, on était prudents. Ils nous ont mis en difficultés sur les cotés et les pertes de balles. Mais on a réglé ces problèmes à la mi-temps. Nous sommes revenus avec un meilleur impact physique. C'est une bonne entame pour entrer dans une compétition ", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match, dans des propos relayés par Wiwsport.

Alors que le Sénégal est la seule équipe du groupe B à avoir pris trois points, Pape Thiaw pense que rien n'est encore fait.

" On démarre bien la compétition de la plus belle manière. Gagner son premier match c'est bien on prend de l'avantage. Mais rien n'est fait, on se concentre sur le prochain match ".

A noter que la RD Congo et l'Ouganda se sont séparés sur un nul (0-0) dans cette poule. Le Sénégal jouera son prochain match contre les Cranes mercredi.