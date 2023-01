Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi participe au forum économique de Davos en Suisse

Le président de la République prend part aux travaux de la XXIIIe édition du forum économique de Davos (Suisse), dont l'ouverture est prévue ce lundi 16 janvier. Félix Tshisekedi est accompagné des ministres des Finances, de l'Environnement et des Mines.

L'édition 2023 est organisée sous le thème de la "Coopération dans un monde fragmenté", ayant pour toile de fond un enjeu majeur aujourd'hui, à savoir: la transition énergétique. Elle réunira des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que plusieurs centaines d'économistes, chefs d'entreprises et activistes de la société civile pour aborder l'état du monde et discuter des priorités pour l'année 2024.

Depuis 1971, les principaux responsables économiques et politiques se retrouvent à la station de Davos en Suisse pour analyser et examiner les nombreux défis économiques auxquels le monde est confronté et trouver des pistes de solution par le biais de la coopération public-privé.

L'une des préoccupations majeures du monde actuellement est la transition énergétique dans un horizon à court terme. Une action qui dépend de la disponibilité des ressources minérales dites stratégiques et des infrastructures appropriées.

C'est justement au cours du panel qui tablera sur cette problématique que le président de la République prendra la parole.

La RDC a le coltan, le lithium, le cobalt, minerais incontournables pour la transition énergétique à l'échelle mondiale. Et le pays souhaite concrétiser son projet de construction d'une usine de batteries pour voitures électriques.

Mais les défis sont encore de taille. Infrastructures, énergie. C'est là tout l'enjeu de la participation du président de la République. Il s'agit d'une opération séduction pour attirer des investisseurs qui viennent en masse à Davos, selon une dépêche de la présidence RDC.

En effet, plus de 600 patrons d'entreprises seront présents, ont annoncé les organisateurs.