Tunisie: La cheffe du gouvernement participe au Forum Economique Mondial " Davos 2023 "

Tunis — La cheffe du gouvernement, Najla Bouden participe, du 17 au 19 janvier, à Davos, en Suisse, aux travaux du Forum Economique Mondial "Davos 2023" qui se tient cette année sous le thème " Coopération dans un monde fragmenté".

Bouden est accompagnée, dans cette visite, par une délégation composée de la ministre des Finances, Sihem Namsia et du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abassi, selon un communiqué publié, lundi, par la présidence du gouvernement.

La Cheffe du gouvernement prendra part à une série de panels qui porteront sur différentes questions économiques. Elle s'entretiendra également, avec des chefs d'Etat et de gouvernement et des responsables d'institutions financières internationales et de groupes internationaux.

Une pléiade de chefs d'Etat, de hauts responsables et d'experts économiques sont attendus à ce forum dont l'objectif est de débattre des politiques gouvernementales et des stratégies à mettre en place, à l'heure où le monde est marqué par des évolutions géopolitiques et économiques comme la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19.