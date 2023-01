Cote d'Ivoire: Education nationale - La plate-forme " mon école à la maison" lancée

Mariatou Koné a lancé la plate-forme " Mon école à la maison".

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr. Mariatou Koné a procédé au lancement officiel de la plate-forme numérique "Mon école à la maison", le mardi 17 janvier au siège de la Direction des examens et concours à Abidjan-Plateau.

La plateforme "Mon école à la maison" est une opportunité pour tous les élèves et aussi pour ceux qui sont en dehors du système scolaire, mais qui désirent des apprentissages et qui sont inscrits dans des programmes de soir. Selon Pr. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le lancement de cette plate-forme revêt trois significations majeures.

"La première est que la Côte d'Ivoire est impliquée dans les initiatives d'enseignement à distance depuis plusieurs années. Le gouvernement ivoirien entend garder le cap pour développer cette offre éducative, numérique et innovante. Deuxièmement, le gouvernement met à titre gratuit à la disposition des élèves, enseignants et parents des leçons, des exercices, des films et même des manuels scolaires. Troisièmement, la plate-forme est essentiellement pédagogique. Elle constitue également un outil de dialogue "

, a-t-elle déclaré. Par ailleurs, elle a affirmé que sous le leadership du Président de la République Alassane et du Premier ministre, Patrick Achi, le gouvernement est engagé pour hisser le système éducatif ivoirien au rang des plus performants au niveau sous-régional, régional et mondial. " Avec le programme " Mon école à la maison " et le lancement de cette plate-forme, nous sommes leaders au niveau régional ", a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, Marc Vincent, représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a dit qu'à travers la plate-forme, ce sont plus de 6 millions d'enfants du préscolaire, du scolaire et du secondaire général qui auront la possibilité de renforcer leur apprentissage de manière continue. "Cette initiative est la première sur le continent africain. La Côte d'Ivoire se présente désormais comme le leader en Afrique en matière d'utilisation de la technologie. L'Unicef se tient à votre disposition pour développer des solutions efficaces pour assurer l'accès de la plate-forme en zone difficile d'accès non couvert par le réseau internet ", a-t-il promis.

Notons qu'en plus des cours en classe, pour le moment, ce sont plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, des manuels scolaires pour le primaire, 624 cours de type audio et vidéos appelés capsules pédagogiques , 2000 quiz et 150 fiches de travaux pratiques qui sont mis à disposition des élèves à travers la plate-forme.