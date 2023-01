Madagascar: Cyclone Cheneso - Trois régions placées en alerte rouge

La perturbation tropicale qui a été surveillée vient de recevoir son nom hier en se transformant en une tempête tropicale modérée. En poursuivant son évolution rapide, celle-ci devrait atterrir entre Vohémar et Antalaha sous forme de forte tempête tropicale.

La dépression tropicale a évolué en tempête tropicale depuis hier à 12h00. La tempête tropicale a été baptisée Cheneso par la météo Madagascar.. Ayant gagné en instensité et après avoir rempli toutes les conditions, dont les rafales de vent,la première tempête de la saison cyclonique est prévue toucher Madagascar ce jour à l'aube. En quelques heures, la tempête tropicale a repris ses forces puisque à 15h00 locales, la tempête tropicale modérée s'est déplacée vers l'Ouest à 28km/h. À 15h, son centre est positionné à l'Est-Nord-Est de Sambava avec un vent moyen de 80 km/h avec des rafales de 110 km/h.

Alors que son point d'impact a été prévu entre Vohémar et Cap Est à 12h00 locales, suite à son évolution rapide, la prévision d'impact a été revue en avance. Le système devrait toucher terre entre Vohémar et Antalaha demain matin au stade de Forte tempête tropicale. À partir de 20 heures locales. Le niveau d'alerte vient de changer et les deux régions, notamment Sava et Analanjirofo viennent d'être placées en alerte rouge ou danger imminent tandis que les régions Sofia, Alaotra Mangoro et Atsinanana sont en alerte verte ou menaces. Dans les prochaines heures, Cheneso va poursuivre son déplacement vers l'Ouest et va atterrir entre le point d'impact prévu. Elle apportera des rafales de vent autour de 120à 140 km/h. Ce qui peut endommager ou détruire des maisons d'habitation sur son passage.

Risque d'inondation

Les infrastructures vulnérables sont les plus exposées et pourraient subir des dégâts considérables surtout dans les régions de Sava et Analanjirofo. Suivant la trajectoire du bulletin de la météo Madagascar, Cheneso pourrait entrer au niveau du point d'impact et pourrait parcourir la partie Nord touchant ainsi les régions placées en alerte jaune.

Les précipitations associées à ce système seront beaucoup plus dans les côtes Nord-est de Madagascar. Météo Madagascar annonce des fortes pluies pouvant aller de 100 à 200 mm/24 heures notamment sur les régions en alerte. Ainsi, un risque d'inondation généralisée est à craindre surtout pour les zones basses inondables. Dans les régions concernées, comme la région Sava, entre autres Sambava, des quartiers ont déjà baignés dans l'eau après deux jours de pluies et ce bien avant l'arrivée du cyclone. Les régions concernées par l'avis de danger imminent risqueraient de subir les affres de Cheneso. Parallèlement, les fortes pluies pourraient s'étendre dans d'autres régions comme la région de Boeny et les terres centrales jusqu'à dimanche.

Le site cycloneoi.com indique même que pour les cinq prochains jours, les cumuls de pluie pourraient atteindre ou dépasser les 500 mm par endroit selon le modèle IFS. Par ailleurs, le service météorologique malgache demande l'arrêt des sorties en mer de Cap d'Ambre à Mahanoro à compter d'aujourd'hui.