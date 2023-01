Madagascar: Tempête tropicale Cheneso - Une portée disparue, 2 192 sinistrés et 214 déplacés

La Direction générale de la météorologie de Madagascar prévoit une sortie de Cheneso dans le canal de Mozambique vers le début de la semaine prochaine.

" Il y a eu plus de précipitations que de vents. L'eau est montée dans beaucoup de fokontany. Pour l'heure, on ne déplore pas trop de dégâts matériels ". Ce sont là les premiers témoignages venant de Jao, habitant du district de Sambava suite au passage de la Forte Tempête tropicale Cheneso dans la région Sava. " Le vent a commencé à souffler vers 3 heures du matin. Puis cela s'est un peu calmé avant de reprendre de la puissance. Avec ce qui s'est passé, je me suis dit que les dégâts vont être énormes. Mais pour le moment, c'est assez calme. J'ai essayé d'appeler mes proches pour connaître leur situation, on dit qu'il y a de l'eau partout ", précise quant à elle Natacha, habitante du même district. Les sources sur place évoquent d'éventuels dégâts dans les champs causés par la montée du niveau de l'eau. Pour les autorités étatiques, le bureau national de gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC avance un bilan provisoire. Publié hier à 16 heures locales, le bilan fait état d'une personne portée disparue, 2 192 sinistrées et 214 déplacées. Cet organisme note également des destructions matérielles, soit 730 cases détruites pour le moment. Les données recueillies auprès du BNGRC concernent, pour le moment, les districts de Maroantsetra, région Analanjirofo et Diégo II, Diana.

Faible

Les prévisions de la Direction générale de la météorologie de 16 heures locales font savoir que l'œil de la forte tempête tropicale a été localisée à Befandriana Nord. Le système suit une trajectoire Sud-Ouest avec une vitesse de 15 km/h. Le service météo du pays révèle également une perte de puissance du système. " Le vent qui s'accompagne du système est de 50 km/h tandis que les rafales sont aux alentours de 60 km/h ", note le bulletin spécial de 16 heures. Une perte de puissance qui devrait continuer si l'on s'en tient à la Direction générale de la météo. Les prévisions météo d'hier annoncent également que les régions Diana, Sava, Analanjirofo, Sofia, Alaotra Mangoro et Atsinanana passent à l'avis d'alerte bleue. Par ailleurs, les fortes précipitations seront au rendez-vous jusqu'à dimanche prochain. La Direction générale de la météo interpelle sur des précipitations allant de 50 à 100 mm en 24 heures. Le risque d'inondation est élevé pour les zones inondables des régions Sofia, Boeny, Vatovavy, Fitovinany et Analamanga. Pour l'heure, les données viennent goutte à goutte concernant le bilan du passage de ce premier cyclone de la saison. Les prochains jours pourraient en dire plus. À suivre.