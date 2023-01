Sierra Leone: Le pays promulgue une loi pour favoriser l'emploi des femmes

Une nouvelle loi pour plus d'égalité entre hommes et femmes et pour favoriser l'emploi de ces dernières a été promulgué cette semaine par le président Julius Maada Bio. Le texte impose à toutes les organisations sierra-léonaises de réserver 30% de leurs emplois aux femmes, y compris aux postes de direction.

Les organisations publiques comme privées de Sierra Leone sont concernées. Cette nouvelle loi sur l'égalité et la responsabilisation des femmes leur réserve 30% des emplois de ces structures. Une proportion qui devra aussi s'appliquer au Parlement. Pour l'instant, seuls 18 sièges sur 146 y sont occupés par des femmes. Le texte vise enfin à favoriser l'accès des femmes aux financements.

Cette nouvelle loi prévoit des sanctions, en cas d'infractions. Les employeurs encourent des amendes, d'un montant équivalent à 2.400 euros. Et ceux qui refuseraient aux femmes l'égalité dans l'accès à un soutien financier risquent au moins 3 ans de prison.

Les défenseurs des droits humains dénoncent depuis longtemps les violences et discriminations dont les femmes sont victimes. Le président sierra-léonais voit dans ce texte un moyen de " redresser les déséquilibres " dans son pays. Pour Julius Maada Bio, " on ne doit plus entraver, rabaisser ou intimider les femmes qui veulent travailler dans le secteur public ". Le chef de l'Etat affirme qu'il faudra veiller à ce que cette nouvelle loi soit appliquée.