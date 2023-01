Cote d'Ivoire: Toulépleu - Les populations de Nezobly rendent hommage à Anne Ouloto

Les populations de Nezobly ont rendu hommage à Anne Ouloto.

Une forte délégation de la sous-préfecture de Nezobly département de Toulepleu, composée de jeunes, femmes et cadres étaient, le jeudi 26 janvier 2023, au domicile de la ministre Anne Désirée Ouloto pour lui présenter leurs vœux de nouvel an.

Une occasion pour les ressortissants de cette région de saluer les nombreuses actions de développement de la Présidente du Conseil régional du Cavally en faveur des populations de la sous-préfecture de Nezobly.

La ministre Anne Ouloto a situé le cadre de cette rencontre, qui pour elle, est une causerie de famille. Non sans remercier tous ceux qui sont venus lui rendre visite. " Vous avez souhaité beaucoup de vœux et formulé beaucoup de bénédictions qui m'ont donné des larmes aux yeux. Mais en retour, je vous souhaite une bonne santé et la paix. Et le troisième vœu cher que je souhaite à Nezobly, que Dieu vous donne un cœur d'amour pour qu'on fasse grandir entre nous la fraternité ", a-t-elle déclaré.

Se départir de la division

Anne Ouloto a demandé à ses hôtes de se départir de la division. Parce que 2023 est une bonne année pour Nezobly au moment où le Président de la République nomme un sous-préfet pour Nezobly. Elle a indiqué que

l'arrivée du sous-préfet est un nouveau départ et un grand bonheur pour les populations. A l'en croire, si l'on se bat pour avoir une sous-préfecture, c'est qu'on sait ce qui est derrière.

S'adressant à ses parents, la ministre a révélé que le Président Alassane Ouattara a démontré qu'il a un grand cœur, qu'il est le Président de tous les Ivoiriens. "Et chaque fois que vous remerciez le Président, je suis contente", a-t-elle dit. Non sans rappeller qu'en 2010, Toulepleu n'a pas voté pour Ado. Mais malgré cela, le président l'a gardé auprès de lui jusqu'aujourd'hui . Pour elle, beaucoup a été fait mais il faut aller plus loin. " Je suis à votre disposition. Je veux avoir tout le monde avec moi ".

Avant d'inviter les cadres à se mobiliser pour le développement de la région. Elle a annoncé des rencontres périodiques avec les jeunes. Tout en promettant de les aider à entreprendre.

Ce que les jeunes, les femmes, les doyens et les cadres ont dit Fadie Serges Roméo, président des jeunes de Nezobly n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la ministre Anne Ouloto pour ses actions de développement pour la région et particulièrement pour Nezobly. Madame Behe Madeleine, porte-parole des femmes a quant à elle dit des bénédictions qui ont un sens profond pour la ministre. Elle a tenu à remercier la ministre pour avoir apporté le développement à Nezobly. " Grâce à vous, nous avons eu l'électricité, l'hôpital, une ambulance .Partout où vous partez, nous vous accompagnerons ", a-t-elle fait savoir.

Au nom des doyens, des cadres de Nezobly, Kouhe Djike Ziade Benoît, a indiqué que tous les villages sont aujourd'hui, éclairés grâce à la ministre. " Nous n'avions pas de sous-préfet à Nezobly mais grâce à vous, nous avons fêté notre sous- préfet ", a-t-il fait savoir.

En outre, il a plaidé pour l'entente, l'union entre les enfants de Nezobly.

Kemahon Bioplou Toussaint, avocat général à la cour de Bouaké, au nom des cadres de Nezobly, a à son tour, vanté les mérites de leur fille. " Vous représentez pour le Cavally et pour Nezobly une chance inouïe. Grâce à vous Madame la ministre, nos parents ont le cœur tranquille parce qu'il y a un collège. Aujourd'hui, tous les 10 villages sont électrifiés. Votre leadership est sans pareil et Nezobly est fier de vous", a-t-il déclaré. Il a rendu un vibrant hommage à la ministre pour ses actions bénéfiques aux populations de Nezobly.

Tout en prenant l'engagement au nom des cadres d'être aux côtés de la ministre pour toutes les actions de développement qu'elle voudra bien conduire.