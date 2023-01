Tunisie: Législatives anticipées / Second tour - La dernière ligne droite

Aujourd'hui, de 8h00 à 18h00, plus de 10.000 bureaux de vote seront ouverts pour accueillir plus de 7 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales dans le but de choisir 131 députés parmi les 262 candidats en compétition, dans le cadre du second tour des législatives anticipées.

Aujourd'hui, dimanche 29 janvier 2023, est une journée particulière dans l'histoire contemporaine de la Tunisie dans la mesure où elle met en scène un événement sans précédent : la tenue, pour la première fois depuis l'indépendance, d'un tour des élections législatives anticipées dont le premier tour s'est déroulé le samedi 17 décembre 2022, et ce, en application du décret électoral présidentiel n°55 en date du 15 septembre de l'année 2022.

Le décret en question, introduisant plusieurs amendements sur la loi électorale de 2014, a, en effet, institué le scrutin uninominal sur les personnes en remplacement du scrutin sur les listes partisanes, les listes de coalition et les listes indépendantes. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, les Tunisiens et les Tunisiennes sont appelés à choisir les candidats au Parlement sur la base de leur propre personne et non sur la base de la liste du parti auquel ils appartiennent.

Plus encore, il est institué, toujours selon le même décret électoral, un second tour au cas où aucun candidat sur une liste de plus de deux candidats n'arriverait à obtenir la majorité absolue des voix des votants. C'est-à-dire 50,01% ou comme, désormais convenu, 50%+1 voix.

Le premier tour des élections législatives anticipées tenues le 17 décembre dernier a permis de dégager la majorité absolue pour 23 candidats, élus officiellement députés au sein de la prochaine Assemblée des représentants du peuple, alors que 262 candidats se sont partagé les première et deuxième places et vont concourir, de ce fait, aujourd'hui. Objectif, combler les 131 sièges manquants aux 154 qui devraient être remportés par les candidats à l'issue des élections, mais également à l'issue de la proclamation des résultats définitifs par l'Instance supérieure indépendante des élections.

Question : pourquoi le futur parlement comptera-t-il à l'issue du second tour des législatives anticipées 154 députés, alors que, selon le décret électoral du 15 septembre 2022, il devrait rassembler 161 députés contre 217 qui siégeaient dans le Parlement dissous par le Président Kaïs Saïed, et ce, conformément aux dispositions de l'état d'exception instauré le 25 juillet 2022, lors de l'activation de l'article 80 de la Constitution de 2014, aujourd'hui caduque et remplacée par la Constitution du 25 juillet 2022 ?

La réponse à cette question est toute simple : le futur Parlement comptera 154 députés, les 7 sièges manquants seront comblés lors d'élections partielles qui seront organisées une fois que l'ARP aura pris ses fonctions. Puisque sept circonscriptions électorales basées à l'étranger n'ont pas enregistré de postulants, lors du 1er tour.

Aujourd'hui, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés à choisir les 131 députés manquants (les électeurs relevant des circonscriptions ayant déjà élu leurs députés ne participeront pas au vote) et auront la responsabilité de couronner une campagne électorale, elle aussi pas comme les autres.

Aussi, la campagne qui a eu lieu du 16 au 27 janvier a-t-elle a été marquée par l'organisation pour la première fois, à l'initiative de l'Isie, de débats télévisés entre les candidats et enregistré une mobilisation, sans précédent, de la part de l'Instance électorale en vue de présenter aux électeurs les candidats, leurs profils et leurs programmes.

Il est à relever que la proclamation des résultats préliminaires de l'opération électorale interviendra le 1er ou le 2 février prochain, alors que les résultats définitifs seront connus au plus tard le 2 ou le 3 mars, une fois les recours examinés et tranchés.