Tunisie: Législatives - Jusqu'à 15h00, les électeurs de plus de 50 ans ont le plus voté

Tunis — Le président de l'Instance électorale, Farouk Bouaskar a indiqué lors d'un point de presse tenu au centre des médias au Palais des Congrès, que le nombre total d'électeurs, jusqu'à 15 h de l'après-midi, a atteint les 606.731, sur 7 millions 853 mille 447 électeurs inscrits au registre électoral, soit un taux 7,73%.

Il a ajouté que la tranche d'âge 50 ans et plus détient le taux de participation le plus élevé, soit 38,54 %, alors que le taux de participation le plus bas (4,17%), a été enregistré parmi les jeunes âgés entre 18 à 25 ans.

Le nombre d'électeurs et le taux de participation au vote seront annoncés vers 19h30, après la fermeture des bureaux de vote, a révélé le président de l'ISIE, ajoutant que le conseil de l'instance se réunira après avoir procédé à la collecte des différents procès-verbaux des centres régionaux.Répondant aux critiques avancées par les journalistes et les observateurs de la société civile sur une " censure de l'information ", dans les bureaux de vote, Farouk Bouaskar a répondu qu'il n'y avait aucune restriction sur le travail des journalistes, faisant état cependant de quelques cas isolés ".

Les chiffres révélés par l'ISIE sont " transparents " et que les données disponibles dans les bureaux de vote sont transférées aux centres de collecte, a-t-il encore ajouté. De son côté, le porte-parole officiel de l'instance électorale, Tlili Mansri, a assuré que l'ISIE dévoile les chiffres de manière transparente, et qu'il n'y a pas d'instructions pour empêcher les chefs des bureaux de vote de donner des informations, si ce n'est que les chefs des centres de vote sont submergés par le volume du travail et que parfois l'information ne leur est pas accessible.

Mansri a, par ailleurs, indiqué que les observateurs électoraux, issus des composantes de la société civile, sont répartis sur la plupart des bureaux de vote, assurant que les chiffres et les taux qui seront révélés seront cohérents avec ceux enregistrés par les observateurs eux-mêmes.Plus tôt dans la journée, le réseau "Mourakiboun" et l'organisation ATIDE, ont dénoncé dans deux communiqués, le refus des présidents des bureaux de vote de révéler le nombre exact d'électeurs dans la plupart des circonscriptions électorales".Ils ont qualifié cette mesure de " violation flagrante du principe de transparence et de disponibilité de l'information ".MHA